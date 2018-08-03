Как заранее вычислить засаду ГИБДД или камеру на трассе

Сотрудники ДПС, работающие на той или иной территории, досконально знают места, где им проще поймать водителя на явном или «притянутом за уши» нарушении ПДД.

Чтобы быть готовым к неожиданному возникновению проблем со стороны ГИБДД, следует всегда быть начеку и уметь заранее «считывать» ситуации и места в незнакомых регионах, в которых сотрудники ДПС любят либо сами «пастись», либо ставить камеры автоматического контроля нарушений ПДД.

При вычислении подобных локаций, прежде всего следует обращать внимание на перекрестки и примыкания второстепенных дорог к основной трассе. Именно в таких местах полицейские патрули обожают устраивать своеобразные «кордоны», проверяя документы у проезжающих. В подобных условиях, особенно вдали от населенных пунктов, инспектора порой пытаются «разводить» на деньги проезжающих — особенно если видят, что человек едет из другого региона, с семьей и т. п.

Например, заводят речь о подозрениях в пьяном вождении, намекают на потерю кучи времени из-за неминуемой поездки на медосвидетельствование. Некоторые водители, что называется, «ведутся». Поэтому для преодоления подобных мест имеет смысл пристроиться и двигаться за «караваном» из нескольких машин. Желательно легковушек с неместными номерами. Вероятность, что остановят именно вас при этом несколько падает.