Как заранее вычислить засаду ГИБДД или камеру на трассе

В сезон, когда граждане массово отправляются на машинах по своим отпускным делам, сотрудники придорожной полиции удваивают усилия по сбору штрафов с водителей. Но если иметь представление о типичных местах гаишных засад, можно серьезно снизить вероятность нарваться на неожиданный штраф.
Максим Строкер

Сотрудники ДПС, работающие на той или иной территории, досконально знают места, где им проще поймать водителя на явном или «притянутом за уши» нарушении ПДД.

Чтобы быть готовым к неожиданному возникновению проблем со стороны ГИБДД, следует всегда быть начеку и уметь заранее «считывать» ситуации и места в незнакомых регионах, в которых сотрудники ДПС любят либо сами «пастись», либо ставить камеры автоматического контроля нарушений ПДД.

При вычислении подобных локаций, прежде всего следует обращать внимание на перекрестки и примыкания второстепенных дорог к основной трассе. Именно в таких местах полицейские патрули обожают устраивать своеобразные «кордоны», проверяя документы у проезжающих. В подобных условиях, особенно вдали от населенных пунктов, инспектора порой пытаются «разводить» на деньги проезжающих — особенно если видят, что человек едет из другого региона, с семьей и т. п.

Например, заводят речь о подозрениях в пьяном вождении, намекают на потерю кучи времени из-за неминуемой поездки на медосвидетельствование. Некоторые водители, что называется, «ведутся». Поэтому для преодоления подобных мест имеет смысл пристроиться и двигаться за «караваном» из нескольких машин. Желательно легковушек с неместными номерами. Вероятность, что остановят именно вас при этом несколько падает.

С перекрестками связаны еще два типа засад. Оба нацелены на ловлю за «выезд на встречку». В первом случае вы сворачиваете влево и левыми колесами авто «цепляете» осевую разметку. Во втором варианте после проезда перекрестка в прямом направлении обнаруживаете, что количество полос уменьшилось. При этом едущий по крайней левой полосе неожиданно для себя оказывается на «встречке». А чуть поодаль стоит экипаж ДПС и отлавливает попавших впросак «чужаков».

Избежать подобных поводов пообщаться с ГИБДД можно. Достаточно взять за правило пересекать незнакомые перекрестки по правой полосе, а если нужно повернуть, то делать это по максимально возможному радиусу.

Ждать засаду ГИБДД можно и на прямой, хорошо просматриваемой трассе с одной полосой движения в каждую сторону, лежащей среди безлюдных полей и лесов. Когда в таких условиях на осевой линии нанесена сплошная линия, запрещающая обгон — наверняка где-то впереди будет полицейская засада, а то и не одна. Или, если приходится плестись в «караване» за тихоходом, позади всех может потихоньку пристроиться патрульное авто, экипаж которого только и ждет, когда кто-то из водителей не выдержит и рванет на обгон через сплошную.

Если вы въезжаете в населенный пункт и практически на его границе видите знак ограничения скорости 40 км/ч или даже меньше (а не 60 по умолчанию), — жди треногу с камерой автоматического контроля скорости! Или экипаж ДПС с радаром. Выход один: немедленное снижение скорости до нештрафуемого на данном участке уровня.

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3 августа 2018
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