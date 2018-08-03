Один дома: ребенок в машине обойдется водителю в 5000 рублей штрафа

Разумеется, что появившиеся в ПДД требования, запрещающие «оставлять в транспортном средстве на время его стоянки ребенка в возрасте младше 7 лет в отсутствие совершеннолетнего лица», должны быть подкреплены административным наказанием. Да только конкретной статьи, регламентирующей ответственность за подобное нарушение, в Административном кодексе нет.

Впрочем, полицейские могут сослаться на ст. 12.19 КоАП РФ, ведь так или иначе водитель нарушил требования остановки, а значит ему должны — на усмотрение инспектора — вынести устное предупреждение, либо оштрафовать на сумму в 500 рублей.