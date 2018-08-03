Один дома: ребенок в машине обойдется водителю в 5000 рублей штрафа

Согласно постановлению Правительства РФ №761 в п.12.8 ПДД были внесены поправки, запрещающие оставлять в припаркованном автомобиле ребенка в возрасте до 7 лет без присмотра. Штраф за подобное нарушение может составить от 500 до 5000 рублей. И то — не без оговорок.
Разумеется, что появившиеся в ПДД требования, запрещающие «оставлять в транспортном средстве на время его стоянки ребенка в возрасте младше 7 лет в отсутствие совершеннолетнего лица», должны быть подкреплены административным наказанием. Да только конкретной статьи, регламентирующей ответственность за подобное нарушение, в Административном кодексе нет.
Впрочем, полицейские могут сослаться на ст. 12.19 КоАП РФ, ведь так или иначе водитель нарушил требования остановки, а значит ему должны — на усмотрение инспектора — вынести устное предупреждение, либо оштрафовать на сумму в 500 рублей.
Но нашим властям, отдающим жизнь за бюджет страны, этого показалось мало. Водителей-родителей с пренебрежительным отношением к детям предлагается наказывать штрафом в 5000 рублей. С такой инициативой выступил заместитель председателя комиссии Мосгордумы по безопасности Андрей Шибаев. По его словам, необходимо ввести в КоАП отдельную статью, предусматривающую ответственность за оставление маленьких детей в салоне автомобиля.
А теперь процитируем депутата, сохраняя все его стилистические изыски и полет мысли:
– Для того, чтобы избегать подобных нарушений и, как следствие, трагических последствий, стоит увеличить штраф. Такое ужесточение могло бы способствовать предотвращению возможности оставления детей в опасности, связанной с перегреванием, тепловым ударом и переохлаждением, — рассказал агентству «Москва» г-н Андрей Шибаев.