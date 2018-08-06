Чем, кроме штрафа, опасна езда по трамвайным путям

Чтобы понять, когда можно и нельзя выезжать на трамвайные пути, достаточно заглянуть в Правила дорожного движения, к которым современные водители обращаются лишь изредка: если необходимо обжаловать штраф с камеры или доказать свою правоту хищному гаишнику. Так, ПДД запрещают безо всяких исключений пользоваться встречными рельсами маршрутного транспорта (штраф 5000 рублей или лишение «прав» до 6 месяцев). Но и пути попутного направления не всегда «открыты» для владельцев легковушек, о чем некоторые безграмотные товарищи, как показывает практика, даже и не догадываются.

Левые и правые

Следует запомнить, что заезжать на трамвайные пути допускается, только когда они расположены слева от направления движения автомобиля — иначе говоря, в середине проезжей части, если речь идет о двухсторонней дороге. Кроме того, важно, чтобы рельсы находились на одном уровне с асфальтовым (или каким-либо другим) покрытием — не выше, и не ниже. В противном случае можно нарваться на штраф в размере 500 рублей в соответствии со ст. 12.16 КоАП.