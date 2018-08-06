Чем, кроме штрафа, опасна езда по трамвайным путям

Даже те водители, что за рулем уже не первый год, порой не знают, когда на трамвайные пути выезжать можно, а когда это чревато штрафом — что уж говорить о новичках, боязливо выползающих на дороги. Немало вопросов у автомобилистов возникает и при ДТП, случившимся на рельсах. Почему аварии на путях обходятся драйверам в десятки тысяч рублей и в каких случаях от трамваев лучше держаться подальше, выяснил портал «АвтоВзгляд».
Чтобы понять, когда можно и нельзя выезжать на трамвайные пути, достаточно заглянуть в Правила дорожного движения, к которым современные водители обращаются лишь изредка: если необходимо обжаловать штраф с камеры или доказать свою правоту хищному гаишнику. Так, ПДД запрещают безо всяких исключений пользоваться встречными рельсами маршрутного транспорта (штраф 5000 рублей или лишение «прав» до 6 месяцев). Но и пути попутного направления не всегда «открыты» для владельцев легковушек, о чем некоторые безграмотные товарищи, как показывает практика, даже и не догадываются.
Левые и правые
Следует запомнить, что заезжать на трамвайные пути допускается, только когда они расположены слева от направления движения автомобиля — иначе говоря, в середине проезжей части, если речь идет о двухсторонней дороге. Кроме того, важно, чтобы рельсы находились на одном уровне с асфальтовым (или каким-либо другим) покрытием — не выше, и не ниже. В противном случае можно нарваться на штраф в размере 500 рублей в соответствии со ст. 12.16 КоАП.
Поворот и разворот
Выполнять поворот налево или разворачиваться, согласно п. 8.5 Правил дорожного движения, необходимо с трамвайных путей — разумеется, при отсутствии дорожных знаков или разметки, предписывающих иной порядок действий. Немногие знают о том, что это также справедливо лишь для тех рельсов, что расположены слева. При повороте направо, соответственно, заезжать на пути категорически запрещено.
Сплошная линия разметки
При перестроении на трамвайные пути необходимо обратить внимание на разметку — если рельсы «отгорожены» сплошной линией, то заезжать на них нельзя. Нередко водители — те немногие, что хоть отчасти знакомы с ПДД — в подобных ситуациях совершают ошибку, ориентируясь лишь на расположение — левое, на одном уровне с проезжей частью. Конечно, «права» за такую оплошность пока еще у нас не отбирают — ведь выезда на «встречку» нет — но штрафы на 500 целковых активно выписывают.
Вряд ли кому-то придет в голову припарковаться или остановиться на трамвайных путях — хотя, кто его знает, некоторые непонятливые блондинки или мажоры на дорогих машинах выкидывают и не такие фортели! Поэтому на всякий случай мы все же напомним, что в Москве и Санкт-Петербурге подобные проделки караются штрафом в размере 3000 рублей, а в регионах — в 1500 «деревянных».
Авария на трамвайных путях
Что же до дорожно-транспортных происшествий, случившихся на путях — а таковые бывают и довольно часто — то здесь есть много нюансов. Во-первых, при авариях с трамваями практически всегда признают виновными водителей безрельсовой машины. Призрачный шанс доказать обратное существует только в двух случаях: трамвай выезжал из депо или ехал на запрещающий сигнал светофора. Почему так? Да потому что при иных обстоятельствах автомобилист не должен создавать помех маршрутному транспорту.
Вне зависимости от того, как и с чьим участием произошло ДТП, имеет смысл как можно скорее убрать свой автомобиль с рельсов, поскольку инцидент приостановит работу всех трамваев на маршруте. По словам юристов, нередко городские управления транспорта взыскивают с виновников ДТП так называемую упущенную выгоду, которая может исчисляться десятками тысяч рублей. И как показывает практика, в подавляющем большинстве случаев Фемида встает на сторону истца.