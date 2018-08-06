У ГИБДД отнимают кормушку, предлагая не лишать прав за «встречку»

Лишение «прав», согласно нынешней редакции КоАП, «светит» у нас за любой выезд на встречную полосу. Этим обстоятельством, как известно, любят пользоваться некоторые сотрудники ГИБДД, устраивая порой самые настоящие засады на перекрестках, где водители при повороте налево или развороте «цепляют» левыми колесами своих машин сплошную осевую разметку.

По сути нарушения нет, но по букве закона — есть и очень серьезное. Статья 12.15 КоАП предусматривает наказание «за выезд на полосу, предназначенную для встречного движения, либо на трамвайные пути встречного направления… в виде штрафа в размере 5000 рублей или лишения права управления ТС на срок от четырех до шести месяцев. За повторное правонарушение — лишение права управления ТС на срок один год». Аналогичные санкции грозят и за движение «против шерсти» по дороге с односторонним движением — по части 3 статьи 12.16 КоАП.

Группа депутатов внесла на рассмотрение Госдумы законопроект со следующими изменениями в КоАП. Они предлагают за первый в течение года выезд на полосу встречного движения оставить штраф в размере 5000 рублей, но убрать из кодекса упоминание о лишении «прав». Дело в том, что вердикт «лишать/не лишать» человека водительского удостоверения выносит суд. А там в ходе принятия решения о том или ином виде наказания учитывается, помимо прочих обстоятельств, например, наличие или отсутствие у человека неоплаченных штрафов.