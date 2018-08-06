У ГИБДД отнимают кормушку, предлагая не лишать прав за «встречку»

Депутаты Госдумы предложили сделать более гибкими наказания за выезд на встречную полосу. Народные избранники, как выяснил портал «АвтоВзгляд», предлагают исключить из списка санкций такую меру воздействия, как лишение водительского удостоверения за первое такое нарушение.
Максим Строкер

Лишение «прав», согласно нынешней редакции КоАП, «светит» у нас за любой выезд на встречную полосу. Этим обстоятельством, как известно, любят пользоваться некоторые сотрудники ГИБДД, устраивая порой самые настоящие засады на перекрестках, где водители при повороте налево или развороте «цепляют» левыми колесами своих машин сплошную осевую разметку.

По сути нарушения нет, но по букве закона — есть и очень серьезное. Статья 12.15 КоАП предусматривает наказание «за выезд на полосу, предназначенную для встречного движения, либо на трамвайные пути встречного направления… в виде штрафа в размере 5000 рублей или лишения права управления ТС на срок от четырех до шести месяцев. За повторное правонарушение — лишение права управления ТС на срок один год». Аналогичные санкции грозят и за движение «против шерсти» по дороге с односторонним движением — по части 3 статьи 12.16 КоАП.

Группа депутатов внесла на рассмотрение Госдумы законопроект со следующими изменениями в КоАП. Они предлагают за первый в течение года выезд на полосу встречного движения оставить штраф в размере 5000 рублей, но убрать из кодекса упоминание о лишении «прав». Дело в том, что вердикт «лишать/не лишать» человека водительского удостоверения выносит суд. А там в ходе принятия решения о том или ином виде наказания учитывается, помимо прочих обстоятельств, например, наличие или отсутствие у человека неоплаченных штрафов.

И случается, что неоплаченный по забывчивости или из-за неправильного уведомления штраф за минимальное превышение скорости становится фактором, на основании которого судья выбирает для человека не финансовую санкцию, а лишение водительского удостоверения. Само нарушение — выезд «на встречку» — одно и тоже, а наказание может быть разное.

Параллельно, депутаты предлагают пересмотреть и подходы к лишению «прав» за повторный выезд на полосу встречного движения. Сейчас за это в КоАП полагается безальтернативно одно наказание — «год пешком». По мысли авторов законопроекта, судам нужно дать большую гибкость при выборе величины наказания. Вместо формулировки «один год лишения» установить «вилку» наказаний — от 2 месяцев до года.

– Одно дело, если нарушитель нагло обгоняет по встречной полосе целую вереницу машин, создавая при этом аварийные ситуации. И совсем иной расклад, когда человек при повороте влево случайно наехал одним колесом на осевую линию разметки, которая может быть, к тому же, еще и полустерта. Формально, в обоих случаях имеет место одно и то же нарушение. Но по сути это совершенно разные деяния. Мы хотим дать возможность судам более дифференцировано подходить к определению степени вины гражданина, назначая наказания соразмерно реальной опасности его поступка, — прокомментировал порталу «АвтоВзгляд» суть предлагаемых нововведений один из авторов законопроекта, глава думского Комитета по труду и соцполитике депутат от ЛДПР Ярослав Нилов.

встречная полоса, штрафы, лишение прав, ПДД, госдума, КоАП
6 августа 2018
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