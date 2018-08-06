За что можно лишиться прав на «зебре» без пешеходов

Как только выпускнику автошколы выдают заветную розовую карточку, все его знания ПДД мгновенно улетучиваются. Причиной тому, быть может, является некоторое несоответствие суровой реальности написанному на бумаге: выезжая на дорогу, начинающий автомобилист переучивается в соответствии с условиями, заданными моторизованным обществом. С течением времени драйверы начинают подзабывать и правила поведения на «зебре», коих предостаточно. Вот вы вспомните, за что еще, помимо непропуска пешехода, безжалостные гаишники могут оштрафовать водителя на нерегулируемом переходе?
Остановка и стоянка
Согласно п.12.4 Правил дорожного движения, на «зебрах» и в пяти метрах перед ними запрещается остановка и стоянка транспортных средств. Сразу после переходов при отсутствии других «возбраняющих» обстоятельств — паркуйтесь на здоровье. А до — будьте любезны отмерить указанное расстояние, если, конечно, не хотите пополнить федеральный бюджет на сумму 1000 рублей (или 3000 «деревянных» в Москве и Санкт-Петербурге) — именно такой штраф предусмотрен ст.12.19 КоАП за оставление машины в непосредственной близости от «зебры».