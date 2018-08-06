За что можно лишиться прав на «зебре» без пешеходов

Затор за переходом

«Запрещается въезжать на пешеходный переход, если за ним образовался затор, который вынудит водителя остановиться на пешеходном переходе» — говорится в п.14.4 ПДД. Но много ли драйверов соблюдают это правило? Единицы! Большинство же, вероятно, придерживается мнения, что раз штрафа за эту шалость в КоАП нет, то и устав соблюдать ни к чему. А ведь даже несмотря на то, что соответствующее наказание в кодексе в самом деле отсутствует, чуткие гаишники автомобилистов все равно карают, ссылаясь на ст.12.19, о которой мы говорили в предыдущем абзаце. Абсурд, не абсурд — а с тысячей рублей или тремя, как показывает практика, торопливым шоферам приходится прощаться.

Разворот

Разворот по ПДД запрещается не только в тоннелях, на железнодорожных переездах, мостах и иже с ними, но и на пешеходных переходах. По идее, штраф за это деяние составляет всего 500 рублей (п.2 ст.12.14 КоАП), однако сотрудники ГИБДД, поймавшие водителя с поличным, нередко пытаются вменить своей жертве другое «созвучное» нарушение: «поворот налево или разворот в нарушение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги» (п.2 ст.12.16) — а это уже не 500 целковых, а от 1000 до 1500. Чтобы защититься от правоохранителей в таком случае, следует им аккуратно намекнуть, что вы «в теме». А если они все-таки выпишут «не тот» прокол, обращайтесь в суд.