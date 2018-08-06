За что можно лишиться прав на «зебре» без пешеходов

Фото: Московский Комсомолец
О том, что непропуск пешехода на нерегулируемом переходе карается немаленьким штрафом в размере от 1500 до 2500 целковых знают, наверное, практически все автомобилисты. Однако это далеко не единственное нарушение на «зебре», влекущее за собой наказание рублем. За какие еще проступки водители рискуют лишиться кровно нажитых, а за какие даже «прав», разобрался портал «АвтоВзгляд».
Виктория Базылева

Как только выпускнику автошколы выдают заветную розовую карточку, все его знания ПДД мгновенно улетучиваются. Причиной тому, быть может, является некоторое несоответствие суровой реальности написанному на бумаге: выезжая на дорогу, начинающий автомобилист переучивается в соответствии с условиями, заданными моторизованным обществом. С течением времени драйверы начинают подзабывать и правила поведения на «зебре», коих предостаточно. Вот вы вспомните, за что еще, помимо непропуска пешехода, безжалостные гаишники могут оштрафовать водителя на нерегулируемом переходе?

Остановка и стоянка

Согласно п.12.4 Правил дорожного движения, на «зебрах» и в пяти метрах перед ними запрещается остановка и стоянка транспортных средств. Сразу после переходов при отсутствии других «возбраняющих» обстоятельств — паркуйтесь на здоровье. А до — будьте любезны отмерить указанное расстояние, если, конечно, не хотите пополнить федеральный бюджет на сумму 1000 рублей (или 3000 «деревянных» в Москве и Санкт-Петербурге) — именно такой штраф предусмотрен ст.12.19 КоАП за оставление машины в непосредственной близости от «зебры».

Затор за переходом

«Запрещается въезжать на пешеходный переход, если за ним образовался затор, который вынудит водителя остановиться на пешеходном переходе» — говорится в п.14.4 ПДД. Но много ли драйверов соблюдают это правило? Единицы! Большинство же, вероятно, придерживается мнения, что раз штрафа за эту шалость в КоАП нет, то и устав соблюдать ни к чему. А ведь даже несмотря на то, что соответствующее наказание в кодексе в самом деле отсутствует, чуткие гаишники автомобилистов все равно карают, ссылаясь на ст.12.19, о которой мы говорили в предыдущем абзаце. Абсурд, не абсурд — а с тысячей рублей или тремя, как показывает практика, торопливым шоферам приходится прощаться.

Разворот

Разворот по ПДД запрещается не только в тоннелях, на железнодорожных переездах, мостах и иже с ними, но и на пешеходных переходах. По идее, штраф за это деяние составляет всего 500 рублей (п.2 ст.12.14 КоАП), однако сотрудники ГИБДД, поймавшие водителя с поличным, нередко пытаются вменить своей жертве другое «созвучное» нарушение: «поворот налево или разворот в нарушение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги» (п.2 ст.12.16) — а это уже не 500 целковых, а от 1000 до 1500. Чтобы защититься от правоохранителей в таком случае, следует им аккуратно намекнуть, что вы «в теме». А если они все-таки выпишут «не тот» прокол, обращайтесь в суд.

Фото: newsbel.by

Движение задним ходом

Нарваться на штраф в размере 500 рублей можно не только за разворот на пешеходном переходе, но и за езду по «зебре» задним ходом. Небезосновательно считается, что этот маневр слишком опасен — существует огромный риск не заметить безлошадного участника дорожного движения, не обременяющего себя оценкой безопасности ситуации.

Обгон

Некоторые автомобилисты до сих пор думают, что обгонять тихоходов на «зебре» в том случае, когда на переходе нет ни одного пешехода, допускается. И для тех, кто затерялся где-то в начале двухтысячных, напоминаем: четыре года назад вступила в силу поправка, запрещающая этот маневр безо всяких исключений. Меры наказания, согласно п. 4 ст. 12.15 КоАП, суровы: штраф в размере 5000 рублей или лишение «прав» на срок от четырех до шести месяцев. То есть по сути, обгон на «зебре» — это та же «встречка».

Но не стоит путать обгон с опережением, не предусматривающим выезд на полосу для встречного транспорта. Последнее Правилами дорожного движения на пешеходных переходах не возбраняется. Убедитесь в безопасности маневра — в том числе в отсутствии на «зебре» людей — и смело перестраивайтесь в другую полосу.

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6 августа 2018
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