За езду без «прав» будут конфисковывать автомобиль

С такой инициативой выступил президент общества защиты прав граждан «Коллективная защита» Марат Аманлиев. Правда, речь в данном случае идет не о тех, кто попросту забыл свою шоферскую «корочку» дома, а о лицах, лишенных права управления авто в судебном порядке.

Причем совершенно не важно, за что и на какой срок изъято удостоверение — за пьянку, «встречку» или пересечение железнодорожного переезда на запрещающий сигнал. Как, впрочем, и не имеет значения, на чьей машине едет водитель, лишенный «прав» — своей, служебной или взятой у родственника-знакомого. Сел «лишенец» за руль — остался без автомобиля.

— Законодательно установлено, что лицо, лишенное права управления, может каждый день садиться за руль, просто заплатив за это 30 000 рублей штрафа, — цитирует Аманлиева «Газета.ру».