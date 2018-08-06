За езду без «прав» будут конфисковывать автомобиль

Фото: Сергей Иванов
Проект очередных репрессий, направленных против нарушителей ПДД, находится на рассмотрении в правительстве. За езду без «прав» малоизвестное общественное движение предлагает конфисковывать транспортное средство в пользу государства.
Вячеслав Василенко

С такой инициативой выступил президент общества защиты прав граждан «Коллективная защита» Марат Аманлиев. Правда, речь в данном случае идет не о тех, кто попросту забыл свою шоферскую «корочку» дома, а о лицах, лишенных права управления авто в судебном порядке.

Причем совершенно не важно, за что и на какой срок изъято удостоверение — за пьянку, «встречку» или пересечение железнодорожного переезда на запрещающий сигнал. Как, впрочем, и не имеет значения, на чьей машине едет водитель, лишенный «прав» — своей, служебной или взятой у родственника-знакомого. Сел «лишенец» за руль — остался без автомобиля.

— Законодательно установлено, что лицо, лишенное права управления, может каждый день садиться за руль, просто заплатив за это 30 000 рублей штрафа, — цитирует Аманлиева «Газета.ру».

Фото: Наталия Губернаторова

Иными словами, подобное наказание является слишком лояльным по мнению активного гражданина, ведь к административному аресту привлекаются лишь единицы.

По мнению автора инициативы, необходимо внести изменения в ст.12.7 КоАП РФ «Управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления транспортным средством», дополнив ее такой мерой наказания, как конфискация машины.

Вероятно, по аналогии с законами братской Белоруссии, изъятые у автомобилистов машины в последующем будут продаваться на аукционах. Но и это еще не все. Попавшийся в руки блюстителей дорожного порядка нарушитель должен будет выплатить казне уже не 30 000, а 50 000 рублей.

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6 августа 2018
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