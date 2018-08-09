Что делать, если вас необоснованно обвиняют в передаче управления машиной пьяному водителю

Если же собственника в автомобиле не было, и его вызвали на место задержания пьяного рулевого, то гаишникам придется сильно постараться, чтобы доказать факт добровольной передачи руля.

Во-первых потому, что владелец вполне мог отдать товарищу ключи от своей машины, когда тот был еще трезв. Во-вторых, даже если он был подшофе, хозяин авто мог просто этого не заметить, а носить с собой алкотестер он не обязан, и тем более у него нет права отправлять кого-либо на медицинское освидетельствование. В конце концов, приятель мог забрать машину без его ведома, и при этом полицейские не в праве требовать от собственника писать заявление об угоне. Кстати, когда автомобиль находится у родственников в общей долевой собственности и при этом он записан на одного из них, то управлять им можно без предварительного согласия друг друга.

Если стражи порядка в такой ситуации неумолимы и все-таки оформляют проткол, то там следует подробно зафиксировать указанные аргументы. В конечном итоге, как это часто бывает, исход дела будет зависеть от того, как на ваши оправдания отреагирует судья. При любом раскладе, доверяя кому-то ключи от своей машины вы должны быть уверены, что он не сядет за руль «под мухой», подвергая риску жизнь и здоровье других людей. Как ни крути, моральная ответственность в такой ситуации лежит на вас.