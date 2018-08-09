Что делать, если вас необоснованно обвиняют в передаче управления машиной пьяному водителю

Несмотря на то, что водителю сейчас необязательно предъявлять доверенность инспектору ДПС, владелец машины в определенных случаях не освобождается от ответственности. Например, пункт 2 статьи 12.8 Административного кодекса предусматривает санкции к собственнику авто за передачу руля пьяному другу или подруге в виде штрафа в размере 30 000 рублей с лишением права управления на срок от полутора до двух лет. А когда речь идет о допуске к управлению машиной нетрезвого водителя со стороны должностного сотрудника, то последнего оштрафуют на 20 000 «деревянных», а с юридического лица возьмут все 100 000.
В любом случае для того, чтобы предъявить собственнику подобные претензии, инспекторы ГИБДД должны зафиксировать в протоколе факт добровольной передачи руля. А формально это возможно только в двух случаях: если хозяин машины в момент остановки и проверки водителя находился в авто в качестве пассажира, либо он сам в этом чистосердечно признался.