Как правильно проезжать «вафельницу», чтобы не получить штраф

Первые «вафельницы» в рамках эксперимента столичных властей появились на трех московских перекрестках еще в 2015 году. По прошествии двух лет авторы инициативы признали опыт, перенятый из-за рубежа, успешным. И несколько месяцев назад желтую сетчатую разметку 1.26 внесли в ПДД официально — к концу 2018 года в Первопрестольной будет 79 разукрашенных пересечений дорог.

Ожидалось, что нововведение способствует разгрузке проблемных перекрестков, но на деле все вышло несколько иначе. Пробки в большинстве своем никуда не делись, зато государственная казна ощутимо пополнилась.

Пункт 13.2 ПДД гласит, что «выезжать на перекресток или пересечение проезжих частей, если образовался затор, который вынудит водителя остановиться, создав препятствие для движения транспортных средств в поперечном направлении» запрещается. Тех, кто это требование игнорирует и застревает на «вафельнице», наказывают рублем — штраф за нарушение составляет 1000 целковых.