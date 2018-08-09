Как правильно проезжать «вафельницу», чтобы не получить штраф

Поправка в ПДД, запрещающая водителям выезжать на «вафельницу», если за перекрестком образовался затор, вступила в силу еще в конце апреля. Прошло уже почти четыре месяца, а это заморское нововведение до сих вызывает массу вопросов у моторизованных граждан. Как правильно преодолевать желтую клетчатую разметку, чтобы, чего доброго, не схлопотать штраф в размере 1000 рублей, разобрался портал «АвтоВзгляд».
Первые «вафельницы» в рамках эксперимента столичных властей появились на трех московских перекрестках еще в 2015 году. По прошествии двух лет авторы инициативы признали опыт, перенятый из-за рубежа, успешным. И несколько месяцев назад желтую сетчатую разметку 1.26 внесли в ПДД официально — к концу 2018 года в Первопрестольной будет 79 разукрашенных пересечений дорог.
Ожидалось, что нововведение способствует разгрузке проблемных перекрестков, но на деле все вышло несколько иначе. Пробки в большинстве своем никуда не делись, зато государственная казна ощутимо пополнилась.
Пункт 13.2 ПДД гласит, что «выезжать на перекресток или пересечение проезжих частей, если образовался затор, который вынудит водителя остановиться, создав препятствие для движения транспортных средств в поперечном направлении» запрещается. Тех, кто это требование игнорирует и застревает на «вафельнице», наказывают рублем — штраф за нарушение составляет 1000 целковых.
Интересно, что «письма счастья» с «сетчатых» перекрестков прилетают не только торопливым автохамам, перекрывающим своей машиной проезд другим автомобилям, но и добропорядочным водителям, остановившимся на пересечении дорог непреднамеренно. Доходит до того, что камеры штрафуют даже тех, кто пытается совершить разворот или поворот налево — маневры, требующие пропустить встречный транспорт.
Сама по себе задумка освободить перекрестки от пробок, в общем-то, неплохая, да вот только реализована она у нас как-то криво. Куда больше пользы на проблемных пересечениях дорог принесли бы живые регулировщики, умеющие в отличие от светофоров думать и адекватно оценивать обстановку. Но раз уж мы имеем то, что имеем, важно понять, как вести себя на пресловутых «вафельницах», чтобы не получить штраф за просто так.
Водителям разрешается останавливаться на желтой сетке в двух случаях: чтобы пропустить пешеходов и при необходимости уступить дорогу встречным машинам для разворота или поворота. Но как показывает реальная практика, лучше по возможности на «вафельных» перекрестках не задерживаться. Доказать потом гаишникам и судье, что вы затормозили, дабы не сбить велосипедиста, будет крайне непросто (если, конечно, в вашей машине нет хорошего видеорегистратора).
И пусть весь мир подождет
Развороты и повороты налево, как мы уже говорили, это отдельная недописанная толком песня. На оживленных перекрестках водители порой вынуждены ждать до самого последнего момента — до красного сигнала светофора, который прерывает поток нескончаемых встречных авто. Выезжайте на «вафельницу» с левым поворотником, только если вы полностью уверены в том, что успеете завершить маневр и покинуть желтую «клетку» на зеленый.
Красный — цвет опасный
Все знают, что движение на красный сигнал светофора запрещено — так же как и на желтый, и на мигающий зеленый, за исключением разве что ситуаций, требующих аварийного торможения. Но любителей запрыгнуть в уходящий поезд — проскочить перекресток, нарушив Правила — в России пруд пруди. Таким товарищам стоит помнить, что если на обычных пересечениях дорог подобные выходки могут остаться безнаказанными, то на «вафельных» существует высокий риск оставить 1000 рублей. Тут уж как повезет — все зависит от того, как интерпретирует выходку камера фотовидеофиксации.