Автошколы ополчились на ГИБДД за реформу экзаменов на «права»

MK
Сразу несколько объединений российских автошкол выступили резко против объявленного МВД радикального изменения правил приема экзаменов на получение водительского удостоверения.
Максим Строкер

Межрегиональная ассоциация автошкол (МААШ), ДОСААФ, Федерация автошкол Татарстана, Дальневосточная ассоциация автошкол, Ассоциация автошкол Республики Марий Эл, автошколы Кемерово, Курска, Саратова, Смоленска, Сызрани, Челябинска направили в адрес ГИБДД свои отрицательные отзывы на планируемую полицейским ведомством еще одну крупную реформу системы получения водительского удостоверения.

Самым значимым ее элементом считается идея отменить второй этап экзамена на «права» — «площадку». Навыки трогания с места, парковки, разворота и маневрирования ГИБДД предлагает проверять не на специально отведенном и подготовленном автодроме как сейчас, а прямо на улицах города.

Впервые о подобных планах начальник ГИБДД России Михаил Черников заявил в апреле этого года. У ряда экспертов уже тогда появились вопросы r этой идее. Прежде всего, напрягает сама мысль, что порядка 1,5 млн. кандидатов в водители, многие из которых на самом деле вообще не в состоянии водить машину, окажутся за рулем на дорогах общего пользования, среди ни в чем не повинных водителей и пешеходов.

Напомним, что по статистике, в России лишь менее 40% кандидатов на получение «прав» сдают экзамен с первого раза. И чуть ли не половина из отсеевшихся «срезается» именно на «площадке». То есть эти люди вообще не в состоянии управлять машиной. ГИБДД же предлагает убеждаться в этом факте самым опасным для окружающих способом.

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22 августа 2018
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