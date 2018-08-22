Что делать, если ГИБДД придирается к неисправностям машины

Согласно п.2.3 ПДД, шофер обязан проверять техническое состояние своей «ласточки» перед каждой поездкой. Там же говорится о неисправностях, при возникновении которых автовладельцу во избежание наказания следует вызвать эвакуатор или же воспользоваться помощью друга, способного отбуксировать машину в автосервис. К таковым относятся поломки тормозной системы, рулевого управления, фар и задних габаритных огней в темное время суток или в условиях недостаточной видимости, а также беда со стеклоочистителем со стороны водителя во время дождя или снега.

Существует еще один список неисправностей, назовем их условно критическими. С ними автомобилисту разрешается аккуратно двигаться своим ходом в сторону стоянки или станции технического обслуживания. В их числе непредвиденные проблемы с колесами и шинами, двигателем и прочими элементами конструкции — к примеру, звуковым сигналом, зеркалами заднего вида или ремнями безопасности.