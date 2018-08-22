Что делать, если ГИБДД придирается к неисправностям машины

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В Правилах дорожного движения есть целый перечень неисправностей, при которых водителю запрещается эксплуатация транспортного средства. Гаишники, выцепившие из потока машину с серьезным дефектами, имеют полное право отправить ее на штрафстоянку и наказать безответственного автовладельца рублем. Но входит ли в их компетенцию устанавливать факты подобных нарушений?
Виктория Базылева

Согласно п.2.3 ПДД, шофер обязан проверять техническое состояние своей «ласточки» перед каждой поездкой. Там же говорится о неисправностях, при возникновении которых автовладельцу во избежание наказания следует вызвать эвакуатор или же воспользоваться помощью друга, способного отбуксировать машину в автосервис. К таковым относятся поломки тормозной системы, рулевого управления, фар и задних габаритных огней в темное время суток или в условиях недостаточной видимости, а также беда со стеклоочистителем со стороны водителя во время дождя или снега.

Существует еще один список неисправностей, назовем их условно критическими. С ними автомобилисту разрешается аккуратно двигаться своим ходом в сторону стоянки или станции технического обслуживания. В их числе непредвиденные проблемы с колесами и шинами, двигателем и прочими элементами конструкции — к примеру, звуковым сигналом, зеркалами заднего вида или ремнями безопасности.

Фото: hr.rbth.com

Наказания для водителей, выезжающих на дорогу с серьезными дефектам, регламентированы статьей 12.5 КоАП РФ «Управление транспортным средством при наличии неисправностей или условий, при которых эксплуатация транспортных средств запрещена». В лучшем случае подобные нарушения сулят автомобилисту только штраф в размере 500 рублей, а в худшем — заодно и разлуку с железным другом: машину, если поломку невозможно устранить на месте, могут транспортировать на штрафстоянку.

Интересно, что исправность автомобиля проверяется лишь теми методами, что прописаны в ГОСТ, а многие поломки могут быть выявлены лишь специалистом при помощи специальной диагностики.

А потому максимум, что может сделать в подобной ситуации по закону сотрудник ГИБДД, так это придраться к явно неработающему «дворнику», отказавшей фаре ближнего света глубокой ночью или выраженному люфту рулевого колеса. То есть к тем техническим неисправностям, которые можно обнаружить без применения специального оборудования.

Фото: egemen.kz

Важно помнить, что гаишники не имеют права наказывать водителей рублем, исходя из своих собственных предположений. Кроме того, им нельзя проводить проверки технического состояния машины без каких-либо на то оснований — сильного оранжево-зеленого дыма из выхлопной трубы, шумов, перекрывающих самую дорогую акустическую систему или прочих признаков, кричащих о наличии дефектов. Если таковых нет, и правоохранитель грозится инициировать инспекцию, что называется, на ровном месте — покажите ему диагностическую карту. Этого, как уверяют эксперты CarFix, вполне достаточно.

В случае, когда водителю вменяют нарушение за надуманную неисправность, следует требовать соблюдения нормативов ГОСТ — то есть просить проверку автомобиля техническими специалистами, в компетенции которых находится этот вопрос. Если несмотря на все просьбы, гаишники все-таки составят протокол, автомобилисту должно его подписать, указав свое несогласие фразой наподобие «Проверка состояния авто проведена в отсутствие квалифицированного эксперта».

То же касается дорожно-транспортных происшествий с участием дефектной машины. Сотрудники ГИБДД не имеют необходимых знаний — следовательно, резюмировать, что авария произошла именно ввиду неисправности транспортного средства они не могут. Чтобы доказать вину владельца сломанного авто в ДТП, требуется судебная или хотя бы простая автотехническая экспертиза, которая назначается в соответствии с нормами КоАП и УПК.

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22 августа 2018
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