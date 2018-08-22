Как ГИБДД лишает прав за сбитый столбик или наезд на бордюр

Для начала развеем миф о том, что наезд на какое-либо препятствие не классифицируется как авария. Для этого обратимся к пункту 1.2 Правил дорожного движения, в котором дается четкое определение: «Дорожно-транспортное происшествие — событие, возникшее в процессе движения по дороге транспортного средства и с его участием, при котором погибли или ранены люди, повреждены транспортные средства, сооружения, грузы либо причинен иной материальный ущерб».
А как известно, о любых ДТП — с пострадавшими или без пострадавших — согласно тем же ПДД, водители обязаны сообщать в ГИБДД. Исключением являются разве что несерьезные аварии с двумя участниками дорожного движения, не имеющими между собой разногласий. Такие инциденты, напомним, оформляются с помощью европротокола. Но в случае с повреждением заборов, ограждений на парковке и отбойников, как вы понимаете, этот фокус не пройдет — со столбиком ведь бумагу не составишь.