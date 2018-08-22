Как ГИБДД лишает прав за сбитый столбик или наезд на бордюр

Фото: fracademic.com
Немногие водители вызывают сотрудников ГИБДД на место незначительной аварии, в результате которой, помимо машины слегка пострадал бордюр, столбик, заборчик или иное сооружение. Да чего уж там: судя по сообщениям на форумах, большинство моторизованных граждан думает, что наезд на препятствие вообще не является ДТП. Почему даже о самом мелком инциденте стоит оповещать гаишников, и чем он может обернуться для автомобилиста, разобрался портал «АвтоВзгляд».
Виктория Базылева

Для начала развеем миф о том, что наезд на какое-либо препятствие не классифицируется как авария. Для этого обратимся к пункту 1.2 Правил дорожного движения, в котором дается четкое определение: «Дорожно-транспортное происшествие — событие, возникшее в процессе движения по дороге транспортного средства и с его участием, при котором погибли или ранены люди, повреждены транспортные средства, сооружения, грузы либо причинен иной материальный ущерб».

А как известно, о любых ДТП — с пострадавшими или без пострадавших — согласно тем же ПДД, водители обязаны сообщать в ГИБДД. Исключением являются разве что несерьезные аварии с двумя участниками дорожного движения, не имеющими между собой разногласий. Такие инциденты, напомним, оформляются с помощью европротокола. Но в случае с повреждением заборов, ограждений на парковке и отбойников, как вы понимаете, этот фокус не пройдет — со столбиком ведь бумагу не составишь.

Фото: Московский Комсомолец

Мелкие аварии происходят по невнимательности или по неопытности. Классическая ситуация: блондинка, не чувствующая габариты своего BMW X5, зацепила порогом машины неподвижный предмет. Вышла, посмотрела, взгрустнула да поехала дальше по салонам красоты, даже не подозревая о том, что эта шалость может лишить ее «прав» на срок до 12 месяцев. Да-да, именно такое наказание предусмотрено ч.2 ст.12.27 КоАП РФ «Невыполнение обязанностей в связи с дорожно-транспортным происшествием» за оставление места ДТП.

Вероятнее всего, за сбитый во дворе дома столбик ей, конечно, ничего не будет. Однако истории известны и другие случаи, когда владельцы имущества, которому по неосторожности нанесли ущерб вызывали сотрудников ГИБДД и оформляли аварию с виновником, скрывшимся с места происшествия. Благодаря видеокамерам, размещенным чуть ли не на каждом доме, правоохранители без особого труда вычисляли нарушителей, и суд карал их по всей строгости закона.

Еще одной причиной, по которой следует приглашать гаишников для оформления несерьезной аварии, является необходимость получения документов для страховой компании при действующем полисе КАСКО. Существуют договоры, в рамках которых водителю разрешается обращаться за возмещением ущерба без бумаги, подписанной сотрудником ГИБДД. Но чаще всего автовладельцы стараются на страховке сэкономить — они заключают соглашения, не подразумевающие подобные привилегии.

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22 августа 2018
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