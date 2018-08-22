Как ГИБДД лишает прав за сбитый столбик или наезд на бордюр

Мелкие аварии происходят по невнимательности или по неопытности. Классическая ситуация: блондинка, не чувствующая габариты своего BMW X5, зацепила порогом машины неподвижный предмет. Вышла, посмотрела, взгрустнула да поехала дальше по салонам красоты, даже не подозревая о том, что эта шалость может лишить ее «прав» на срок до 12 месяцев. Да-да, именно такое наказание предусмотрено ч.2 ст.12.27 КоАП РФ «Невыполнение обязанностей в связи с дорожно-транспортным происшествием» за оставление места ДТП.

Вероятнее всего, за сбитый во дворе дома столбик ей, конечно, ничего не будет. Однако истории известны и другие случаи, когда владельцы имущества, которому по неосторожности нанесли ущерб вызывали сотрудников ГИБДД и оформляли аварию с виновником, скрывшимся с места происшествия. Благодаря видеокамерам, размещенным чуть ли не на каждом доме, правоохранители без особого труда вычисляли нарушителей, и суд карал их по всей строгости закона.

Еще одной причиной, по которой следует приглашать гаишников для оформления несерьезной аварии, является необходимость получения документов для страховой компании при действующем полисе КАСКО. Существуют договоры, в рамках которых водителю разрешается обращаться за возмещением ущерба без бумаги, подписанной сотрудником ГИБДД. Но чаще всего автовладельцы стараются на страховке сэкономить — они заключают соглашения, не подразумевающие подобные привилегии.