ГИБДД начинает радикальную замену «прав»

МВД намерено вновь изменить стандарт водительского удостоверения и свидетельства о регистрации транспортного средства. Проект соответствующего ведомственного приказа опубликован для общественного обсуждения. Оба документа предполагается изготавливать из пластика, а не из ламинированной бумаги как сейчас. На поверхность «прав» лазером будет наноситься защитный «голографический» рисунок. Надпись на русском языке «Водительское удостоверение» будет продублирована на английском («Driving License») и французском языках («Permis de Conduire»).

Все надписи на новой «карточке» будут дублированы латинцей. Эти новшества, фактически, сделают стандартные российские «права» аналогом так называемых «международных прав», которые некоторым соотечественникам приходится оформлять для поездок за границей на машине.

Фотография водителя (черно-белая, на сером фоне), как и все записи в новых «правах», будет наносится на пластик исключительно методом лазерного гравирования. В левый верхний углол удостоверения будет встроен микрочип, на котором предполагается записывать всю необходимую информацию о водителе и данные из его «прав». Не удивимся, если уже предусмотрена возможность записывать на чип еще и оцифрованные отпечатки пальцев или рисунок радужной оболочки глаза владельца.