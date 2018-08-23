ГИБДД начинает радикальную замену «прав»

МК
Стали известны детали планов Министерства внутренних дел ввести новый стандарт водительского удостоверения и свидетельства о регистрации машины. На «правах» и СТС появится QR-код, в них встроят микрочипы и усилят степень защиты от подделки. ВУ станет аналогом «международных прав» и вполне сможет заменить паспорт.
Максим Строкер

МВД намерено вновь изменить стандарт водительского удостоверения и свидетельства о регистрации транспортного средства. Проект соответствующего ведомственного приказа опубликован для общественного обсуждения. Оба документа предполагается изготавливать из пластика, а не из ламинированной бумаги как сейчас. На поверхность «прав» лазером будет наноситься защитный «голографический» рисунок. Надпись на русском языке «Водительское удостоверение» будет продублирована на английском («Driving License») и французском языках («Permis de Conduire»).

Все надписи на новой «карточке» будут дублированы латинцей. Эти новшества, фактически, сделают стандартные российские «права» аналогом так называемых «международных прав», которые некоторым соотечественникам приходится оформлять для поездок за границей на машине.

Фотография водителя (черно-белая, на сером фоне), как и все записи в новых «правах», будет наносится на пластик исключительно методом лазерного гравирования. В левый верхний углол удостоверения будет встроен микрочип, на котором предполагается записывать всю необходимую информацию о водителе и данные из его «прав». Не удивимся, если уже предусмотрена возможность записывать на чип еще и оцифрованные отпечатки пальцев или рисунок радужной оболочки глаза владельца.

rostovgazeta.ru

На обратной стороне водительского удостоверения нового образца, помимо привычной таблицы с категориями, в левом верхнем углу появится поле для QR-кода (14x14 мм) — «для автоматизированного учета и повышения сохранности записей, а также для защиты бланка и произведенных в нем записей от подделок».

Что касается нового стандарта свидетельства о регистрации машины (СТС), то его, как уже упоминалось выше, также планируется перевести на пластиковую основу, украсить голографическими рисунками и продублировать русское название «Свидетельство о регистрации» французским «Certificat d’immatrication» и английским «Registration certificate» переводами. Точно также как и в случае с «правами», новый СТС получит микрочип и QR-код.

Судя по степени защиты от подделки нового водительского удостоверения и возможности вносить в него информацию, пригодную для считывания электронными устройствами, можно уже сейчас сделать вывод, что этот документ станет практически аналогом общегражданского паспорта в большинстве случаев, когда он требуется человеку для его идентификации в государственных и коммерческих структурах. С такими «правами» вместо паспорта можно будет хоть госуслугу получить, хоть кредит в банке взять.

Датирование проекта приказа МВД намекает, что он, скорее всего, будет подписан министром и вступит в силу уже в текущем году. А выдача ВУ и СТС нового стандарта начнется, видимо, с 2019 года.

лишение прав, международные права, регистрация, ГИБДД
23 августа 2018
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