Видеоролики нарушений ПДД заменят фото на квитанциях о штрафах

Возглавляющий комитет Госдумы по труду и соцполитике депутат Ярослав Нилов предложил главе кабинета министров Дмитрию Медведеву сделать более справедливой систему сбора штрафов с автовладельцев с помощью комплексов автоматической фиксации. По мнению депутата от ЛДПР, комплексы автоматической фиксации нарушений, которых становится все больше и больше на дорогах, имеют свойства ошибаться и генерировать незаконные штрафные постановления.

Процедура обжалования таких взысканий громозка, а потому несправедливо наказанные водители предпочитают не связываться с ней, а оплачивать такие «письмо счастья» без споров с государством — с 50-процентной скидкой в течение 20 дней. При этом, замечает г-н Нилов, производители комплексов, и структуры, являющиеся сторонами концессионных соглашений с органами власти, а также те, кто причастен к работе неисправных фото- и видеокамер фиксации нарушений, не несут сейчас никакой ответственности за сбои этой техники и вызванные ими некорректные штрафы.

Депутат предлагает премьеру дать поручения соответствующим государственным структурам разработать механизм, с помощью которого можно будет накладывать штрафы на виновника неправильной работы камеры автоматичесокой фиксации, восстановив таким образом справедливость.

Кроме того, Ярослав Нилов считает необходимы, помимо распечатки стоп-кадра машины нарушителя ПДД, хранить на портале госуслуг еще и видеозапись момента нарушения. Чтобы ни у кого не возникало сомнений в справедливости или несправедливости наказания автовладельца.