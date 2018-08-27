ГИБДД будет наказывать за пьяную езду по-новому

На мероприятии, посвященном очередному конкурсу песни и пляски, организованному ГИБДД под предлогом профилактики нарушений ПДД, заместитель главы ведомства генерал-майор Владимир Кузин сообщил, что выпивающих водителей ждут еще более суровые наказания.

– Не так давно введена норма ответственности за повторное управление автомобиля в состоянии алкогольного опьянения. На сегодняшний день есть предложения, которые будут рассмотрены, по ужесточению этой ответственности. То есть, все действия, которые связаны с управлением автомобиля в состоянии опьянения должны пресекаться, — заявил он.

По его данным, сейчас лишь порядка 10% всех аварий случается с участием нетрезвых водителей. Кроме того, г-н Кузин считает, что через 5—6 лет число погибших в ДТП должно снизиться более чем в два раза.

– К 2024 году у нас число погибших должно сократиться до 8 000 человек. Те огромные цифры, которые у нас были, число погибших достигало 33 000 человек за год, это невосполнимые потери. В прошлом году этот показатель сократился практически до 20 000 погибших, — напомнил генерал.