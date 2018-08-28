Какие нововведения ждут автовладельцев с 1 сентября

Осенью 2018 года в автомобильной сфере ожидается ряд изменений: появление «камерных» штрафов за езду без ОСАГО, новости в правилах сдави на «права» и подешевевший импорт иномарок.
Максим Строкер

Машины подешевеют. Но не все

С 1 сентября Россия и Таможенный союз снижают в рамках своих обязательств перед ВТО ввозные пошлины на автомобили. Совет Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) опубликовал решение, согласно которому в начале осени пошлина при ввозе новой машины в Россию, Белоруссию, Казахстан, Армению и Киргизию снижается до 17% от ее стоимости. Для подержанных авто ставка опускается до 22%. В 2019 году «налоговое бремя» станет еще меньше — на 2%.

Увы, но на российский авторынок это решение окажет минимальное влияние, поскольку доля ввозимых к нам новых авто занимает в его структуре не более 22%. Это преимущественно самые дорогие модели и комплектации авто мировых брендов, а также машины из премиального сегмента.

ОСАГО не попало в камеру

В Москве с 1 сентября планировалось начать штрафовать водителей за езду без ОСАГО с помощью камер автоматической фиксации. По сообщениям представителей Российского союза автостраховщиков (РСА), ГИБДД и столичных властей, в ведении которых находятся дорожные камеры, с технической точки зрения система к этому уже давно готова. Однако в первой половине августа стало известно, что дата начала новой «штрафной» кампании перенесена на неопределенный срок.

Исполнительный директор РСА Евгений Уфимцев сообщил, что старт проекта отложен из-за не урегулированных правовых нюансов. Якобы власти до сих пор не определились, сколько именно постановлений о штрафе за езду без ОСАГО получит человек, если камеры сфотографировали его многократно в течение дня — одно «письмо счастья» или несколько?

Второй вопрос, терзающий межведомственное взаимодействие, заключается в следующем: кого именно наказывать — водителя автомобиля или его собственника за езду без «автогражданки»? Характерно, что при оформлении штрафов за, например, многократные выезды на А-полосу или превышение скорости в течение одного дня, подобных правовых «затыков» у властей не вызывают.

По информации же Уфимцева, начало автоматической фиксации езды без ОСАГО в Москве может случиться через 2—3 месяца после решения описанных правовых вопросов.

Аварийное дело

МВД предлагает радикально реформировать систему приема экзаменов «на права». Если в двух словах, то из своих испытаний ГИБДД хочет напрочь вычеркнуть существующий сейчас второй этап — всем известную «площадку». Вместо нее и последнего, третьего этапа проверки водительских навыков, то есть «города», предлагается проводить один общий тест, именуемый в проекте новых экзаменационных правил — «практический экзамен».В ходе него умения претендента на новенькое новенькое водительское удостоверение должны будут проверяться на дорогах общего пользования — включая парковку в «бокс», разворот в несколько приемов, начало движения на подъеме и т. п. Хоть бумага и рекомендует проводить подобные тесты «на участках дорог с малоинтенсивным движением, за пределами жилой застройки и (или) на территориях, ограниченных для движения иных транспортных средств и пешеходов», возникает вопрос: поблизости от какого экзаменационного подразделения ГИБДД крупного города можно найти такой «тихий угол»? Причем, сдавать на «права» таким методом предлагается и будущим водителям грузовиков. В том числе и большегрузных фур.

Против подобной реформы резко протестуют автошколы, которым вторят эксперты отрасли, не связанные с ГИБДД, и конца этой дискуссии не видно

автоправо, лишение прав, видеофиксация, международные права, экзамены в ГАИ, ОСАГО, РСА - Российский Союз Автостраховщиков, полис страхования, автопродажи, авторынок, автозаводы, бюджетные авто, подержанные авто, ГИБДД
28 августа 2018
108