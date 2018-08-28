Какие нововведения ждут автовладельцев с 1 сентября

Машины подешевеют. Но не все

С 1 сентября Россия и Таможенный союз снижают в рамках своих обязательств перед ВТО ввозные пошлины на автомобили. Совет Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) опубликовал решение, согласно которому в начале осени пошлина при ввозе новой машины в Россию, Белоруссию, Казахстан, Армению и Киргизию снижается до 17% от ее стоимости. Для подержанных авто ставка опускается до 22%. В 2019 году «налоговое бремя» станет еще меньше — на 2%.

Увы, но на российский авторынок это решение окажет минимальное влияние, поскольку доля ввозимых к нам новых авто занимает в его структуре не более 22%. Это преимущественно самые дорогие модели и комплектации авто мировых брендов, а также машины из премиального сегмента.

ОСАГО не попало в камеру

В Москве с 1 сентября планировалось начать штрафовать водителей за езду без ОСАГО с помощью камер автоматической фиксации. По сообщениям представителей Российского союза автостраховщиков (РСА), ГИБДД и столичных властей, в ведении которых находятся дорожные камеры, с технической точки зрения система к этому уже давно готова. Однако в первой половине августа стало известно, что дата начала новой «штрафной» кампании перенесена на неопределенный срок.

Исполнительный директор РСА Евгений Уфимцев сообщил, что старт проекта отложен из-за не урегулированных правовых нюансов. Якобы власти до сих пор не определились, сколько именно постановлений о штрафе за езду без ОСАГО получит человек, если камеры сфотографировали его многократно в течение дня — одно «письмо счастья» или несколько?