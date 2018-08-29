Что делать, если попал в ДТП по вине лихача или «учителя»

Видеоролики c аномальными явлениями на дороге отредактированы грамотным монтажером, а понятие «бесконтактного ДТП» придумали юристы, чтобы дать шанс обвиняемому в аварии водителю выйти сухим из воды.
Напомним, что согласно ПДД, дорожно-транспортное происшествие — это событие, возникшее в процессе движения по дороге транспортного средства и с его участием, при котором погибли или пострадали люди или повреждены транспортные средства, сооружения, грузы, либо причинен иной материальный ущерб. Мы привыкли, что авария предполагает взаимодействие (контакт, столкновение) с другими участниками движения или каким-то иным препятствием, хотя в формулировке об этом ничего не сказано.
Ведь не секрет, что огромное количество аварий регулярно случается по вине лихачей, нарушивших ПДД, и скрышившихся с места ДТП без единой царапины. Наверняка каждому водителю приходилось быть свидетелем ситуации, когда чье-то наглое поведение на дороге едва не приводило к серьезному происшествию. И понятное дело — последствия в таких случаях могут быть самыми печальными.