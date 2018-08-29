Что делать, если попал в ДТП по вине лихача или «учителя»

Усложняет ситуацию и тот факт, что сотрудники ГИБДД обычно руководствуются при рассмотрении такого дела пунктом 10.1 ПДД, который предписывает водителю при возникновении опасности замедлиться вплоть до остановки. Такая формулировка позволяет считать виновным того, кто совершил маневр (изменил направление движения) и столкнулся с препятствием или другой машиной. Но здравый смысл подсказывает, что не всегда возможно заранее рассчитать, при каком развитии событий ущерб будет минимальным. Ведь, всем известно к каким печальным событиям может привести экстренное торможение.

Кроме того, можно сослаться на пункт 3 статьи 1079 Гражданского кодекса, который предусматривает понятие «непреодолимой силы» при нанесении вреда, а также указывает, что под взаимодействием источников повышенной опасности понимается не только столкновение транспортных средств, но и иные виды взаимодействия. То есть, даже при отсутствии непосредственного контакта при ДТП, ответственность за причинение вреда все равно лежит на виновнике аварии.

Однако, как правило, стражи порядка на такие аргументы не обращают внимание, так как проще всего свалить всю вину на пристуствующего участника ДТП, вместо того, чтобы озадачиваться поисками неизвестного нарушителя. Как обычно, пострадавшим приходится доводить дело до суда, который при наличии прямых доказательств истинного нарушителя, почти всегда принимает сторону истца.