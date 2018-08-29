Что делать, если попал в ДТП по вине лихача или «учителя»

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Все чаще в юридической практике приходится слышать загадочный термин «бесконтактное ДТП». Сразу вспоминаются многочисленные ролики в Интернете, где автомобили сталкиваются с невидимым препятствиям и чудесным образом превращаются в груду металла. Как выяснил «АвтоВзгляд», магия здесь не при чем.

Видеоролики c аномальными явлениями на дороге отредактированы грамотным монтажером, а понятие «бесконтактного ДТП» придумали юристы, чтобы дать шанс обвиняемому в аварии водителю выйти сухим из воды.

Напомним, что согласно ПДД, дорожно-транспортное происшествие — это событие, возникшее в процессе движения по дороге транспортного средства и с его участием, при котором погибли или пострадали люди или повреждены транспортные средства, сооружения, грузы, либо причинен иной материальный ущерб. Мы привыкли, что авария предполагает взаимодействие (контакт, столкновение) с другими участниками движения или каким-то иным препятствием, хотя в формулировке об этом ничего не сказано.

Ведь не секрет, что огромное количество аварий регулярно случается по вине лихачей, нарушивших ПДД, и скрышившихся с места ДТП без единой царапины. Наверняка каждому водителю приходилось быть свидетелем ситуации, когда чье-то наглое поведение на дороге едва не приводило к серьезному происшествию. И понятное дело — последствия в таких случаях могут быть самыми печальными.

Например, вашу машину настолько экстремально подрезали на большой скорости, что во избежание прямого столкновения вам пришлось сместиться в соседнюю полосу, где вы задели чужой автомобиль. Или кто-то вылетел на перекресток на красный сигнал светофора, препятствуя вашему движению, в связи с чем вы изменили направление машины и улетели в кювет. При этом, как уже было сказано, сам нарушитель, спровоцировавший ДТП, никого не задел и остался целым и невредимым.

Если участник движения создал помеху, в результате чего вы столкнулись с другой машиной или препятствием, то юристы это могут классифицировать, как «бесконтактное ДТП». Но только при одном условии — если доказана первопричина аварии и установлен ее виновник, который в таких случаях, как правило, благополучно покидает место происшествия. И надо сильно постараться доказать вину водителя, спровоцировавшего подобную аварию. Особенно, если случившееся не зафиксировано на видеорегистратор или уличную видеокамеру.

Усложняет ситуацию и тот факт, что сотрудники ГИБДД обычно руководствуются при рассмотрении такого дела пунктом 10.1 ПДД, который предписывает водителю при возникновении опасности замедлиться вплоть до остановки. Такая формулировка позволяет считать виновным того, кто совершил маневр (изменил направление движения) и столкнулся с препятствием или другой машиной. Но здравый смысл подсказывает, что не всегда возможно заранее рассчитать, при каком развитии событий ущерб будет минимальным. Ведь, всем известно к каким печальным событиям может привести экстренное торможение.

Кроме того, можно сослаться на пункт 3 статьи 1079 Гражданского кодекса, который предусматривает понятие «непреодолимой силы» при нанесении вреда, а также указывает, что под взаимодействием источников повышенной опасности понимается не только столкновение транспортных средств, но и иные виды взаимодействия. То есть, даже при отсутствии непосредственного контакта при ДТП, ответственность за причинение вреда все равно лежит на виновнике аварии.

Однако, как правило, стражи порядка на такие аргументы не обращают внимание, так как проще всего свалить всю вину на пристуствующего участника ДТП, вместо того, чтобы озадачиваться поисками неизвестного нарушителя. Как обычно, пострадавшим приходится доводить дело до суда, который при наличии прямых доказательств истинного нарушителя, почти всегда принимает сторону истца.

29 августа 2018
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