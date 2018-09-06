Генерал Черников: что грозит водителю за сбитого подростка на сегвее или самокате

Уже несколько лет кряду ездуны на сегвеях, гироскутерах и прочих электросамокатах не дают спокойно спать чиновникам и депутатам, мечтающим выпустить их на проезжую часть наравне с водителями автомобилей. Удивительно, но ГИБДД распорядилась иначе.
О необходимости разрешить владельцам моноколес и тому подобной техники ездить по дорогам общего пользования, а заодно и выдаватьть им соответствующие «права», кто только не говорил. То ли саморекламы ради, то ли забавы для — с подобной инициативой выступали депутаты Госдумы Александр Васильев, Василий Власов, первый вице-премьер Игорь Шувалов…
Вот только ГИБДД решила не ухудшать показатели аварийности в стране, и приравняла пользователей гироскутеров и аналогичных гаджетов на колесах к пешеходам. Об этом говорится в ответе на запрос эксперта по безопасности дорожного движения Григория Шухмана, который он адресовал лично начальнику ГУ ОБДД МВД РФ Михаилу Черникову.
– Необходимость выделения в качестве отдельной группы участников, использующих моторизованные средства передвижения, а также дополнительной регламентации данного вопроса не усматривается. Для передвижения на указанных транспортных средствах не нужно получать водительское удостоверение, — ответило МВД.
Для автовладельцев же принятое силовиками решение означает, что сбив гражданина на сегвее или моноколесе, водитель будет отвечать по всей строгости закона. За причиненные им легкие телесные повреждения придется заплатить штраф до 5000 рублей, за средние — от 10 000 до 20 000 рублей. Или даже лишиться «прав» на срок до двух лет.
Но самое суровое наказание грозит «рулевому» за нанесение в результате ДТП тяжких телесных повреждений самокатчику-пешеходу. В лучшем случае — принудительные работы до двух лет, а в худшем — три года заключения под стражу.
За наезд с летальным исходом есть риск оставить в тюрьме пять лет своей жизни. А если в момент аварии водитель машины находился в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, любоваться небом в клеточку можно и целых семь лет. За пару убитых «сегвеистов» — все девять.
И, понятное дело, что кроме рассчетов с государством автомобилисту придется возмещать и нанесенный ущерб пострадавшему или, в случае его смерти, родственникам усопшего.