Генерал Черников: что грозит водителю за сбитого подростка на сегвее или самокате

О необходимости разрешить владельцам моноколес и тому подобной техники ездить по дорогам общего пользования, а заодно и выдаватьть им соответствующие «права», кто только не говорил. То ли саморекламы ради, то ли забавы для — с подобной инициативой выступали депутаты Госдумы Александр Васильев, Василий Власов, первый вице-премьер Игорь Шувалов…

Вот только ГИБДД решила не ухудшать показатели аварийности в стране, и приравняла пользователей гироскутеров и аналогичных гаджетов на колесах к пешеходам. Об этом говорится в ответе на запрос эксперта по безопасности дорожного движения Григория Шухмана, который он адресовал лично начальнику ГУ ОБДД МВД РФ Михаилу Черникову.

– Необходимость выделения в качестве отдельной группы участников, использующих моторизованные средства передвижения, а также дополнительной регламентации данного вопроса не усматривается. Для передвижения на указанных транспортных средствах не нужно получать водительское удостоверение, — ответило МВД.