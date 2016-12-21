МВД назвало самые угоняемые автомобили в России

Но как бы то ни было, число автоугонов в стране, как уже писал портал «АвтоВзгляд», действительно снижается. Так, в 2012-м воры увели 105 000 авто, в в2015-м — 36 323, и в уходящем 2016-м на три тысячи меньше.

Тем не менее огорчает то обстоятельство, что сегодня в зоне риска оказались владельцы бюджетных машин. В первую очередь, разумеется, марки LADA: продукция АВТОВАЗа заинтересовала бандитов 5142 раза. Это не удивительно, поскольку «Жигули» различных моделей составляют львиную долю российского автопарка, и запчасти на них всегда в цене. А в том, что сегодня большинство машин воруют именно на разбор, сомнений нет ни у правоохранителей, ни у страховых компаний. Беднеющие россияне предпочитают покупать для своих дешевых коней дешевые же запчасти, не сильно замарачиваясь их происхождением.

Именно поэтому в ТОП-10 самых угоняемых машин вошли Hyundai Solaris, ВАЗ-2106, KIA Rio, Toyota Camry, Toyota Corolla, Ford Focus, Renault Logan, Mazda3 и Toyota RAV4 и, неожиданно, Toyota Land Cruiser 200. Хотя последнюю в большинстве случаев уводили, ясное дело, не для разборки, а на заказ. Как, впрочем, и Land Rover Discovery (118 угонов), Infiniti FX/QX (109), BMW X5 (96), Mercedes-Benz E-класса (87) и Lexus LX (84).