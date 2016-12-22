В Москве два угонщика на украденной Mazda совершили девять аварий

Информация об угоне Mazda поступила в полицию в ночь со вторника на среду. Об этом заявил ее владелец, сообщивший, в частности, что иномрку стоимостью 700 000 рублей злоумышленники увели с неохраняемой стоянки на Челябинской улице, расположенной в Восточном административном округе столицы.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий полицейские обнаружили пропавшую машину (и уже вернули ее владельцу) на Варшавском шоссе и начали ее преследование. Подозреваемых, которыми оказались двое кавказцев 39-и и 32-х лет от роду, в итоге задержали. Однако в процессе погони они умудрились совершить девять ДТП.

— Следственным отделом ОМВД России по району Ивановское возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ «Кража», — сообщили порталу «АвтоВзгляд» в пресс-службе Главного управления МВД РФ по Москве.

Напомним, что Mazda3 входит в ТОП-10 самых угоняемых автомобилей, наряду с Hyundai Solaris, ВАЗ-2106, KIA Rio, Toyota Camry, Toyota Corolla, Ford Focus, Renault Logan, Toyota RAV4 и Toyota Land Cruiser 200.