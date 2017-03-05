Московская полиция назвала марки самых угоняемых машин

Управление МВД по городу Москве обнародовало очередные итоги деятельности криминала в сфере автоугонов за прошедший год. Полицейская статистика утверждает, что в 2016 году автоворы больше всего интересовались машины марок Toyota, Hyundai, LADA, Mazda, Ford, Renault и KIA — 2012, 2013 и 2015 годов выпуска. За 12 месяцев прошлого года года 5730 столичных автовладельцев лишились своих машин. Параллельно сотрудники правоохранительных органов обнаружили 5090 ранее похищенных машин. Таким образом, полиция отмечает резкое снижение числа автокраж в 2016 году по сравнению с годом 2015. Напомним, что тогда было зарегистрировано 7500 автокраж и обнаружено 5090 ранее похищенных машин.