Пьяный тинейджер разбил 11 машин, совершив 8 ДТП

УВД по Приморскому краю отчиталось о поимке нетрезвого нарушителя ПДД, за один раз умудрившегося разбить 11 машин. Речь идет об инциденте, произошедшем поздним вечером 16 апреля районе дома 29 по улице Анны Щетининой во Владивостоке. В десятом часу вечера 16-летний местный житель, будучи в изрядном подпитии оказался за рулем Toyota Crown своего 23-летнего знакомого. Согласно полицейскому протоколу, на узком участке внутридомовой территории юноша не справился с управлением и совершил восемь ДТП подряд с припаркованными вдоль дороги автомашинами.

В результате происшествия пострадавших нет. 11 автомобилей получили механические повреждения. ГИБДД отчиталась, что по факту произошедшего составлен административный материал по ч. 3 статьи 12.8 КоАП — управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения и не имеющим права управления транспортными средствами. В соответствии с ним, виновнику «торжества» грозит 30 000 рублей штрафа. Оплачивать его, а также ремонт побитых машин придется, судя по всему родителям пьяного мальчика.