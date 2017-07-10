ГИБДД разрешила ставить на учет машины без VIN-номера

С 10 июля ГИБДД будет по-новому регистрировать машины с поврежденными VIN-номерами. Соответствующий приказ МВД РФ был издан более трех месяцев назад, но вступил в силу только сейчас. Само главное в нем то, что отныне разрешается ставить на учет машины «с измененной маркировкой транспортных средств и номерных агрегатов в результате естественного износа, коррозии, ремонта или возвращенных собственникам или владельцам после хищения, при условии их идентификации».

Ранее получить новые номера или продать такое транспортное средство было невозможно в принципе. Теперь, согласно, разъяснениям полиции, чтобы узаконить исчезнувший (например из-за ржавчины) номер, автовладельцу придется пройти экспертизу по идентификации транспортного средства. И на основании полученного заключения, а также постановления об отказе в возбуждении уголовного дела (а вдруг машина была угнана!), ГИБДД вносит в регистрационные данные пометку, что VIN-номер у машины утрачен.