ГИБДД разрешила ставить на учет машины без VIN-номера

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МВД изменило правила работы регистрационных подразделений ГИБДД с машинами, по тем ли иным причинам лишившимися идентификационных номеров на кузове или раме.
Максим Строкер

С 10 июля ГИБДД будет по-новому регистрировать машины с поврежденными VIN-номерами. Соответствующий приказ МВД РФ был издан более трех месяцев назад, но вступил в силу только сейчас. Само главное в нем то, что отныне разрешается ставить на учет машины «с измененной маркировкой транспортных средств и номерных агрегатов в результате естественного износа, коррозии, ремонта или возвращенных собственникам или владельцам после хищения, при условии их идентификации».

Ранее получить новые номера или продать такое транспортное средство было невозможно в принципе. Теперь, согласно, разъяснениям полиции, чтобы узаконить исчезнувший (например из-за ржавчины) номер, автовладельцу придется пройти экспертизу по идентификации транспортного средства. И на основании полученного заключения, а также постановления об отказе в возбуждении уголовного дела (а вдруг машина была угнана!), ГИБДД вносит в регистрационные данные пометку, что VIN-номер у машины утрачен.

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На самом деле, для автомобилистов принципиально ничего не поменялось. Просто раньше машины с утраченным VIN отправляли на так называемую криминалистическую экспертизу, единственной задачей которой было выявление следов «перебивки» VIN-номеров на кузове и, следовательно, факта угона машины. А сейчас фактически аналогичный процесс назвали иначе. Видимо, чтобы процедура воспринималась гражданами не столь «уголовно».

Куда более интересно другое нововведение в гаишный регламент. Отныне стало возможно «восстанавливать в правах» машину, до того по документам отправленную в утиль. Например, после аварии. Или проданную некогда «по доверенности». Теперь, если машина не была фактически утилизирована, ее регистрацию в ГИБДД можно восстановить «на основании подтверждения учетных данных по месту последней регистрации транспортных средств». Причем в любом регистрационном подразделении полиции любого региона страны.

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10 июля 2017
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