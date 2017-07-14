Генерал Михаил Черников: залоговые машины необходимо регистрировать в ГИБДД

Генерал напомнил, что начиная с 2014 года регистрировать факт нахождения машины в залоге начали в Реестре учета залогов. При этом в базах данных органов ГИБДД факт такого обременения машины никак не отражается. Соответственно, правоохранительные органы не имеют возможности воспрепятствовать деятельности мошенников, которые продают находящиеся в залоге машины ничего не подозревающим покупателям.

– Необходимо вернуть обязательное уведомление органов ГИБДД о том, что то или иное транспортное средство находится под залоговым обременением. Это позволит минимизировать проблемы добросовестных приобретателей автотранспорта, страдающих от действий мошенников, — сообщил генерал Черников корреспонденту портала «АвтоВзгляд». — Ведь в те, еще недалекие времена, когда эта процедура была обязательна, ни о каких мошенничествах подобного рода мы и не слышали…

И эту инициативу нового главы российской автоинспекции можно лишь приветствовать, поскольку она, в отличии от большинства последних правовых новелл в этой сфере, предлагаемых его предшественниками, направлена не на ужесточения кар для автомобилистов, а на борьбу с настоящими преступниками.