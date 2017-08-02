Названы самые угоноопасные округа Москвы

По данным столичных полицейских за последние полгода в Москве угнали 1713 автомобилей. При этом, что любопытно, московским сыщикам удалось практически полностью вытеснить автоворов из центра столицы. И это, по мнению эксперта портала «АвтоВзгляд» Владимира Коротеева, руководителя Центра оперативного реагирования АО «Цезарь Сателлит», произошло не только в связи с увеличением количества камер городского видеонаблюдения в столице (а в центре Первопрестольной их установлено больше всего), но и работой ГИБДД и совершенствованием систем охраны. Но вот на городских окраинах преступники еще шалят. И портал «АвтоВзгляд» выяснил, в каких округах Москвы их активность выше всего.