Названы самые угоноопасные округа Москвы

По данным столичных полицейских за последние полгода в Москве угнали 1713 автомобилей. При этом, что любопытно, московским сыщикам удалось практически полностью вытеснить автоворов из центра столицы. И это, по мнению эксперта портала «АвтоВзгляд» Владимира Коротеева, руководителя Центра оперативного реагирования АО «Цезарь Сателлит», произошло не только в связи с увеличением количества камер городского видеонаблюдения в столице (а в центре Первопрестольной их установлено больше всего), но и работой ГИБДД и совершенствованием систем охраны. Но вот на городских окраинах преступники еще шалят. И портал «АвтоВзгляд» выяснил, в каких округах Москвы их активность выше всего.
Тройку самых небезопасных для автомобиля кругов традиционно возглавляют Южный, Северо-Восточный и Юго-Восточный округа, где за первые шесть месяцев этого года угнали 239, 220 и 201 автомобиль соответственно. Самые спокойные: Северо-Западный, Центральный (ЦАО) и Зеленоградский округа. Интересный нюанс: если в «старой» Москве в целом число угонов сократилось, как уже говорилось, примерно на 43%, то в Москве «новой» — всего на 4%! То есть моторизованным жителям Троицкого и Новомосковского АО надо держать ухо востро и серьезно относится к вопросам безопасности своих «ласточек».
Хотя г-н Коротеев считает, что «в каком бы районе Москвы вы ни проживали — установка качественного охранного оборудования обезопасит ваш автомобиль от попадания в печальную статистику». И тут будет уместно сказать, что представляемая им структура за полгода предотвратила угон более 500 автомобилей.