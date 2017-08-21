Самой угоняемой машиной середины августа стала Toyota Camry

Страховщики, публикуя свою статистику, ориентируются по уже угнанным авто (и тут понятно, что при высокой стоимости КАСКО авто бюджетного и среднеценового сегментов практически никто не страхует), а вот «сателлитовцы» основываются на сигналах о срабатывании автомобильных охранных систем, то есть на неудавшихся кражах. Тем не менее, некоторые авто присутствуют в обоих списках, что должно насторожить их владельцев..

– Пиковое количество угонов ежегодно приходится на весну и осень, — поясняет ситуацию порталу «АвтоВзгляд» оэксперт «Цезарь Сателлит» Юрий Королевцев. — Но японские автомобили пользуются спросом угонщиков круглый год. Toyota Camry устойчиво продается: за первое полугодие бизнес-седан этой марки лидирует по продажам в D-классе. Машина популярна у автолюбителей, соответственно, злоумышленники подстраиваются под этот спрос и пытаются чаще угонять эту модель. К тому же для японских автомобилей, особенно Toyota, преступники разрабатывают больше всего способов похищений. Эта марка популярна среди угонщиков: ее чаще покупают, следовательно, ее проще реализовать на черном рынке…

Что касается Honda и Mazda, то эксперт считает, что «эти марки часто угоняют на запчасти и просто „пилят“ в ближайших районах Подмосковья». Однако самым угоняемым автомобилем в России оказался корейский Hyundai Solaris — об этом, проанализировав статистику автокраж за первые три месяца 2017 года, сообщили сразу несколько страховых компаний.