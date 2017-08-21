Самой угоняемой машиной середины августа стала Toyota Camry

В августе сразу несколько компаний, так или иначе заинтересованных в том, чтобы машины их клиентов не угонялись, отчитались о предпочтениях столичных автоворов. Понятно, что подобные рейтинги коммерческих структур не могут быть объективными, поскольку построены на соотношении числа угнанных машин (или тех, которые пытались угнать) к общему количеству автомобилей той или иной модели, находящихся под защитой в конкретной фирме. Однако некоторые общие закономерности по подобным исследованием проследить можно.
Михаил Ростарчук

Так, согласно данным «АльфаСтрахование», первое место по угоняемости среди автомобилей клиентов компании занимает Lexus GX. На втором месте Porsche Panamera, на третьем Audi A8, на четвертом Range Rover Evoque и на пятом Toyota Camry.

А вот эксперты оператора систем безопасности автомобилей и недвижимости «Цезарь Сателлит» рисуют другую картину. У них среди самых «угоноопасных» числиться Toyota Camry. За ней идут Land Cruiser 200 и RAV 4. Так же сотрудники фирмы считают, что у автоворов очень популярны подержанные машины марок Mazda, Range Rover и Honda.

Страховщики, публикуя свою статистику, ориентируются по уже угнанным авто (и тут понятно, что при высокой стоимости КАСКО авто бюджетного и среднеценового сегментов практически никто не страхует), а вот «сателлитовцы» основываются на сигналах о срабатывании автомобильных охранных систем, то есть на неудавшихся кражах. Тем не менее, некоторые авто присутствуют в обоих списках, что должно насторожить их владельцев..

– Пиковое количество угонов ежегодно приходится на весну и осень, — поясняет ситуацию порталу «АвтоВзгляд» оэксперт «Цезарь Сателлит» Юрий Королевцев. — Но японские автомобили пользуются спросом угонщиков круглый год. Toyota Camry устойчиво продается: за первое полугодие бизнес-седан этой марки лидирует по продажам в D-классе. Машина популярна у автолюбителей, соответственно, злоумышленники подстраиваются под этот спрос и пытаются чаще угонять эту модель. К тому же для японских автомобилей, особенно Toyota, преступники разрабатывают больше всего способов похищений. Эта марка популярна среди угонщиков: ее чаще покупают, следовательно, ее проще реализовать на черном рынке…

Что касается Honda и Mazda, то эксперт считает, что «эти марки часто угоняют на запчасти и просто „пилят“ в ближайших районах Подмосковья». Однако самым угоняемым автомобилем в России оказался корейский Hyundai Solaris — об этом, проанализировав статистику автокраж за первые три месяца 2017 года, сообщили сразу несколько страховых компаний.

угон, угоны, защита от угона
21 августа 2017
531