Страховщики назвали самые угоняемые автомобили в России

Согласно результатам опроса, который РИА «Новости» провело среди ведущих страховых компаний, наибольшим спросом у российских угонщиков пользуются автомобили корейских марок Hyundai и KIA, а также японских Toyota, Mazda и Lexus. Помимо этих брендов, в ТОП-10 по итогам первого полугодия оказались BMW, Renault, Nissan, Mercedes-Benz и Ford.

По статистике в январе-июле чаще других угоняли Toyota Camry и Toyota Land Cruiser 200, Hyundai Solaris, Mazda CХ-5 и Mazda 6, KIA Sportage и KIA Rio. В список также попали BMW X1, Ford Focus и Ford Kuga, Renault Sandero, Lexus LX и даже УАЗ «Патриот».

Самыми проблемными регионами страховые компании назвали Москву и Санкт-Петербург. Так, к примеру, представитель «Росгосстраха» рассказал, что на Москву и Подмосковье приходится 28% от всех случаев, когда у клиентов компании угоняли машины, в то время как на Санкт-Петербург и Ленинградскую область — 47%.

– Причины угона сохраняются прежние: дорогие и премиальные марки угоняют под заказ, на перепродажу в другие регионы с изменением VIN-номеров. Автомобили массового сегмента угоняют для последующей разборки на запчасти, — говорит управляющий директор департамента страхования автотранспортных средств группы «Ренессанс страхование» Сергей Демидов.