Автоворы потеряли 1 000 000 рублей чистой «прибыли»

Накануне минувших выходных сотрудники отдела реагирования «Цезарь Сателлит» по сигналу поискового блока обнаружили автомобиль Mazda3, угнанный ночью из поселка Шушары. Как выяснилось позднее, автоворы провернули своим специнструментом личинку замка водительской двери. Затем сменили госномера на поддельные и были таковы. Машину, как водится, поставили на «отстой» на одной из парковок Северной столицы.

Любопытно, что благодаря этой находке, на той же парковке был обнаружен автомобиль Toyota Camry, также оборудованный «космической противоугонкой», угнанный 4 октября с улицы Кржижановского. И на этом автомобиле уже были установлены поддельные регистрационные номера и уже перебит VIN.

– Чем меньше времени прошло с момента угона — тем больше шансов вернуть автомобиль владельцу, — комментирует ситуацию директор по продажам АО «Цезарь Сателлит» Николай Беликов. — Именно спутниковая система вкупе с поисковым трекером дает результат: оба автомобиля были найдены меньше, чем за неделю…

По оценкам специалистов, на этих автомобилях угонщики могли «заработать» около миллиона рублей. Со своей стороны напомним, что Питер вместе с Ленобластью по-прежнему остаются одними из самых угоноопасных регионов страны. Впрочем, и в Первопрестольной ситуация с автокражами начинает обостряться.