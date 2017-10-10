Поджог BMW журналистки Латыниной стал уголовным делом

Официальный представитель МВД Ирина Волк подтвердила, что по факту поджога старенькой BMW скандально известной журналистки Юлии Латыниной возбуждено уголовное дело по статье 167 УК РФ. Напомним, что авто сгорело больше месяца назад, 3 сентября. Произошло это на территории дачи потерпевшей, расположенной в ТиНАО Москвы. Ранее обозреватель Латынина рассказывала представителям СМИ, что к приезду пожарных машина полыхала так, что тушить ее уже не имело смысла. По ее словам, дознаватель полиции, которому досталось расследовать инцидент, допустил, что машина могла загореться из-за неисправностей бортовой электропропроводки.

Возбуждение уголовного дела по статье 167 УК РФ № — «умышленные уничтожение или повреждение имущества» (до 5 лет лишения свободы) — означает, что речь идет все таки о поджоге. Дело в том, что закон отводит следствию на возбуждение (или отказ в возбуждении) уголовного дела трое суток. Если же для принятия решения об этом требуется проведение каких-либо экспертиз или получение тех или иных дополнительных данных, прокуратура может продлить этот срок до 30 суток. Поджог машины произошел 3 сентября и соответствующее уголовное дело, скорее всего, было возбуждено не позднее 3 октября. Можно предположить, что полиции этот месяц потребовался для проведения пожаротехнической экспертизы, которая сняла подозрения в причастности к уничтожению латынинской некро-BMW с ее же собственной электропроводки.