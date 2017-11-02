Что делать, если автомобиль угнали за границей

Фото pantagraph
Угон автомобиля — всегда дикий стресс для автовладельца. И особенно, если «железного коня» увели не от подъезда родного дома, а со стоянки зарубежного отеля. Ведь мало кто знает, что нужно предпринять в подобной ситуации. Портал «АвтоВзгляд» разобрался в проблеме «заграничных угонов».
Михаил Ростарчук

Сошедший было на нет в конце девяностых-начале нулевых интерес россиян к автопутешествиям сегодня вновь набирает обороты. При этом все чаще наши соотечественники отправляются на своих машинах в заграничные вояжи. И нередко попадают там в сложные ситуации. Связанные не только с незнанием местных ПДД и особенностей национального вождения, но и с откровенным бандитизмом — угонный «бизнес» развит за рубежом не меньше нашего. Но если алгоритм действий при угоне авто в своей стране более менее понятен, то что делать, когда машину похитили за границей, практически никто не знает.

Российские автоворы отдыхают

Между тем, автомобили в Европе угоняют куда чаще, чем в России. И лидер по количеству автокраж — Франция. В 2015 году там угнали 110 000 машин — в три раза больше, чем в нашей стране. На втором месте Италия. Итальянские авто перегоняют в Африку и в страны бывшей Югославии. А наказание для похитителей машин едва ли не самое мягкое в Европе: штраф до 1032 евро и тюремный срок от года до шести лет.

Фото 680news.com

Кроме Италии и Франции в европейской пятерке лидеров по угонам Великобритания, Испания и Германия. Самый неблагоприятный для автовладельцев город — Берлин. Он ближе всего к границе с Польшей, куда, собственно, и отправляется большинство немецких авто. В германской столице угоняют 3000 машин в год — в два раза меньше, чем в Москве. А в Баварии, с населением примерно равным московскому, ежегодно угоняют около 800 автомобилей. Иными словами, отмахиваться от риска потерять машину за границей в результате противоправных действий, категорически не рекомендуется.

Тем более, как пояснил порталу «АвтоВзгляд» эксперт компании «Цезарь Сателлит» Николай Беликов, «случаи, когда автомобиль угоняют во время поездки за границу, далеко не единичны. Это связано с тем, что угонщики предпочитают воровать автомобили с иностранными или иногородними номерами. Такая же история, когда вы путешествуете по России. Для автоворов машина из другого региона — прямой посыл к действию. Для иностранных автоугонщиков — тем более».

Фото toronto.citynews.ca

Готовимся к неприятностям

Так что же следует делать, если ваше авто угнали в каком-нибудь Париже или Берлине? Увы, но конкретные рекомендации зависят от конкретной страны пребывания. Поэтому перед поездкой лучше всего не пожалеть времени и денег на посещение юриста — хороший специалист подскажет, в какой стране и как нужно действовать, чтобы снизить издержки и вернуть свое авто. Впрочем, на подобных консультациях можно и сэкономить, поскольку, как выяснил портал «АвтоВзгляд», существует несколько универсальных для таких случаев советов.

Во-первых, планируя путешествие, заранее узнайте номер телефона и адрес посольства. В случае непредвиденной ситуации именно там вам окажут помощь, предоставят переводчика и свяжутся с Интерполом.

Во-вторых, сделайте ксерокопии всех важных документов и надежно их спрячьте, к примеру, в потайной карман одежды. Это поможет, если воры отберут не только автомобиль, но и ваши сумки.

В-третьих, если автомобиль все-таки угнали, после оформления всех полицейских бумаг, обязательно возьмите с собой их оригиналы. Если ваша страховка предусматривает возмещение на случай угона, без оригиналов документов вы не докажете, что действительно стали жертвой преступления. Впрочем, как показывает практика, страховые компании не спешат выплачивать компенсацию за угнанные за рубежом автомобили. Дело в том, что доказать, что это не мошенничество довольно сложно.

Фото abcnews.go.com

Космические преимущества

Поэтому лучшим способом защиты станет установка в автомобиль продвинутой противоугонной системы, и лучше — спутниковой. Но на худой конец «вооружите» транспортное средство поисковым «маячком».

Конечно, подобная защита не поможет в экстренной ситуации, когда водителя выкидывают из машины и уезжают вместе с документами и отбирают сотовый телефон. В таких случаях поможет спутниковая система с трекером и двойная авторизация.

Для спутниковой системы с трекером и двойной авторизацией государственные границы не помеха, и в этом ее несомненное преимущество. Достаточно сказать, что за последние пять лет с помощью систем безопасности «Цезарь Сателлит» нашли и вернули российским клиентам 45 машин из 15 стран Европы и Азии.

Мафия в шоке! Русские забирают у нее машины

Показательный случай произошел в Польше. Муж с женой на дорогой иномарке пересекли границу, но не успели проехать и пяти километров от пункта пропуска, как в безлюдном месте на трассе их догнала и «подрезала» легковушка. Из нее выскочили трое с битами, выволокли супружескую пару на асфальт и жестоко избили. После чего забрали у пострадавших мобильные телефоны и скрылись на двух машинах.

Фото abcnews.go.com

К счастью автомобиле супружеской пары была подключена «Двойная авторизация». Воры не смогли ввести дополнительный код, и в Центр безопасности поступил сигнал тревоги. Это и сыграло на руку пострадавшим, которые оказались в чужой стране.

Специалисты не смогли дозвониться до хозяев автомобиля и сразу активировали трекер. Как только машина оказалась запеленгованной, вся информация о ней была передана в местную полицию по каналам Eurowatch и Securitas. Преступники проехали 80 километров от места разбойного нападения, когда на их запястьях польские полицейские защелкнули браслеты.

В последнее время только из одной Италии «Цезарь Сателлит» вернул шесть автомобилей, принадлежащих клиентам. Часто бывает, что наши соотечественницы при виде итальянских мачо теряют ключи не только от сердца, но и от автомобиля. Две девушки отдыхали в отеле, познакомились с местными парнями, а под утро — ни сумок, ни автомобилей. Машины удалось найти через несколько часов благодаря взаимодействию «Цезарь Сателлит» с его зарубежным партнером — компанией Eurowatch. Девушкам даже не пришлось выходить из отеля. Это была громкая история, после которой итальянские СМИ пестрили заголовками: «Местная мафия в шоке! Русские забирают у нее машины»!

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2 ноября 2017
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