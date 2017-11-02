Что делать, если автомобиль угнали за границей

Сошедший было на нет в конце девяностых-начале нулевых интерес россиян к автопутешествиям сегодня вновь набирает обороты. При этом все чаще наши соотечественники отправляются на своих машинах в заграничные вояжи. И нередко попадают там в сложные ситуации. Связанные не только с незнанием местных ПДД и особенностей национального вождения, но и с откровенным бандитизмом — угонный «бизнес» развит за рубежом не меньше нашего. Но если алгоритм действий при угоне авто в своей стране более менее понятен, то что делать, когда машину похитили за границей, практически никто не знает.

Российские автоворы отдыхают

Между тем, автомобили в Европе угоняют куда чаще, чем в России. И лидер по количеству автокраж — Франция. В 2015 году там угнали 110 000 машин — в три раза больше, чем в нашей стране. На втором месте Италия. Итальянские авто перегоняют в Африку и в страны бывшей Югославии. А наказание для похитителей машин едва ли не самое мягкое в Европе: штраф до 1032 евро и тюремный срок от года до шести лет.