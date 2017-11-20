Что делать, если машину угнали или эвакуировали вместе с ребенком

И ладно, что они при этом нарушают закон: согласно пункту 12.8 ПДД оставлять ребенка, которому еще не исполнилось 7 лет, в машине одного строжайше запрещено. За это неадекватным родителям грозит штраф от 500 до 3000 рублей (минималкой можно обойтись, если дело квалифицируют по п.1 ст. 12.23 КоАП РФ «Нарушение процедуры перемещения пассажиров», а максимум придется заплатить в случае применения п.3 ст. 12.23 КоАП «Нарушение правил перевозки детей»). Но согласитесь, что такое даже три тысячи штрафа, по сравнению с пропажей малыша?
Я представляю удивление, переходящее в ужас, той женщины, которая, припарковаввшись у школы, чтобы отвести старшего сына в класс, обнаружила, вернувшись, что транспортное средство пропало вместе с оставленной в нем 4-летней дочерью! Позже девочка рассказала, что в автомобиль на водительское место сел мужчина и поехал. Но после того, как ребенок заплакал, мужчина остановился и покинул автомобиль. И малышка осталась одна в незнакомом месте…