Что делать, если машину угнали или эвакуировали вместе с ребенком

Но бывает и так, что люди лишаются машин и детей, буквально на собственных глазах! Так, чуть больше года назад со стоянки одного из питерских торгово-развлекательных комплексов (излюбленное, заметим, место «работы» автоворов) был угнан Toyota Land Cruiser 200. Причем угнан буквально на глазах владельца. Хозяин машины, выйдя вместе с шестилетним сыном из заведения, заметил, что у автомобиля повреждено правое зеркало. Усадил мальчика в машину и принялся рассматривать повреждения. И именно в этот момент а руль авто сел неизвестный и стал уезжать. Автовладелец схватился за дверь уезжающего внедорожника, но злоумышленник оттолкнул его, и скрылся.

А сколько за последние годы произошло скандальных историй, когда службы эвакуации уволакивали на штрафстоянки машины, в салонах которых по воле недалеких родителей оставались дети? К счастью, до сих пор во всех этих «угонных» и «эвакуаторных» историях обходилось без жертв, и дети находились живыми и здоровыми. Другое дело, что некоторые из них проводили в автомобилях слишком много времени, и кто знает, как это скажется в дальнейшем на психическом здоровье маленького человека. Между тем, в описанных выше случаях малыши находились в стрессовой ситуации не более десяти минут.