Что делать, если машину угнали или эвакуировали вместе с ребенком

Фото: www.independent.co.uk
Большинство российских родителей, являющихся «по совместительству» автовладельцами, понимают, что ребенка в машине не стоит оставлять одного даже на минуту. Однако в повседневной жизни такое случается сплошь и рядом: «заботливые» мамаши регулярно бросают свои авто с малышом внутри, «на секундочку» отлучившись в магазин за молочком, а папаши на ту же «секундочку» выскакивают за сигаретами.
Ефим Розкин

И ладно, что они при этом нарушают закон: согласно пункту 12.8 ПДД оставлять ребенка, которому еще не исполнилось 7 лет, в машине одного строжайше запрещено. За это неадекватным родителям грозит штраф от 500 до 3000 рублей (минималкой можно обойтись, если дело квалифицируют по п.1 ст. 12.23 КоАП РФ «Нарушение процедуры перемещения пассажиров», а максимум придется заплатить в случае применения п.3 ст. 12.23 КоАП «Нарушение правил перевозки детей»). Но согласитесь, что такое даже три тысячи штрафа, по сравнению с пропажей малыша?

Я представляю удивление, переходящее в ужас, той женщины, которая, припарковаввшись у школы, чтобы отвести старшего сына в класс, обнаружила, вернувшись, что транспортное средство пропало вместе с оставленной в нем 4-летней дочерью! Позже девочка рассказала, что в автомобиль на водительское место сел мужчина и поехал. Но после того, как ребенок заплакал, мужчина остановился и покинул автомобиль. И малышка осталась одна в незнакомом месте…

Фото: www.digitaltrends.com

Но бывает и так, что люди лишаются машин и детей, буквально на собственных глазах! Так, чуть больше года назад со стоянки одного из питерских торгово-развлекательных комплексов (излюбленное, заметим, место «работы» автоворов) был угнан Toyota Land Cruiser 200. Причем угнан буквально на глазах владельца. Хозяин машины, выйдя вместе с шестилетним сыном из заведения, заметил, что у автомобиля повреждено правое зеркало. Усадил мальчика в машину и принялся рассматривать повреждения. И именно в этот момент а руль авто сел неизвестный и стал уезжать. Автовладелец схватился за дверь уезжающего внедорожника, но злоумышленник оттолкнул его, и скрылся.

А сколько за последние годы произошло скандальных историй, когда службы эвакуации уволакивали на штрафстоянки машины, в салонах которых по воле недалеких родителей оставались дети? К счастью, до сих пор во всех этих «угонных» и «эвакуаторных» историях обходилось без жертв, и дети находились живыми и здоровыми. Другое дело, что некоторые из них проводили в автомобилях слишком много времени, и кто знает, как это скажется в дальнейшем на психическом здоровье маленького человека. Между тем, в описанных выше случаях малыши находились в стрессовой ситуации не более десяти минут.

Фото: the-mellin-patch.blogspot.ru

– В первом случае авто, которое угонщик бросил вместе с рыдающим ребенком прошло не более десяти минут. Во втором машину с мальчиком обнаружили еще быстрее, — рассказал порталу «АвтоВзгляд» эксперт компании «Цезарь Сателлит» Николай Беликов. — Просто потому, что машины, к счастью, были оборудованы нашими поисковыми системами. После того, как автовладельцы связывались с нашими операторами, мы определяли местоположение т/с, сообщали о предполагаемом районе их нахождения полицию и одновременно направляли туда наши оперативные группы. При этом хочу подчеркнуть, что оперативнее (и точнее) всего находятся машины, «вооруженные» так называемыми GPS-маяками и трекинговыми системами.

Что же касается ситуаций, когда автомобиль не угоняют, а «всего лишь» эвакуируют, то и владельцу на его мобильный телефон, и нашим специалистам об этом сообщат датчики укатывания и кренов, что позволит максимально быстро вернуться к машине и предотвратить ее «арест»

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20 ноября 2017
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