Land Rover и Lexus далеко не самые угоняемые автомобили в России

Фото: www.sohu.com
Компания «Альфастрахование» проанализировала обращения клиентов, чьи машины застрахованы по КАСКО, за период с 1 октября 2016 года по 30 сентября 2017-го. Специалисты пришли к выводу, что самым привлекательным автомобилем для угонщиков является Range Rover Evoque. Однако на самом деле это не совсем так.
Виктория Базылева

Соотношение числа угнанных кроссоверов к общему количеству застрахованных по КАСКО в компании «АльфаСтрахование» Range Rover Evoque — 1,35%. Владельцы «Эвоков» чаще других становятся жертвами похитителей автомобилей, но речь идет лишь о тех автомобилистах, которые являются клиентами конкретно этой страховой компании.

К примеру, по данным других страховщиков, угонщиков куда больше привлекают Toyota Land Cruiser, Audi Q5 и BMW X5. А согласно полицейской статистике, больше всего переживать стоит владельцам Hyundai Solaris, KIA Rio и Mazda3.

Нужно учитывать, что далеко не все автомобилисты приобретают полисы КАСКО хотя бы потому, что такая покупка влетает в копеечку. И те, кто делает выбор в пользу бюджетных или подержанных машин, попросту не могут себе позволить такое удовольствие. А раз полиса нет — в статистику такие авто не попадают.

Фото: Volkswagen

Публикуя подобные рейтинги, страховые компании запугивают обладетелей автомобилей подороже. Таким образом, фирмы ненавязчиво рекомендуют владельцам обзавестись КАСКО — то есть занести немаленькую денежку в кассу страховщика.

Возвращаясь к рейтингу «АльфаСтрахования», нужно сказать, что высокому риску остаться без транспортного средства подвергаются не только собственники Range Rover Evoque, но и обладатели внедорожников Lexus LX и GX. Соотношение числа угнанных машин к застрахованным — 1,14% и 0,98% соответственно.

Высокой популярностью у грабителей, по версии этой страховой компании, пользуются Range Rover (0,86%) и Toyota Camry (0,84%). Помимо них, в лидерскую десятку вошли Land Rover Discovery (0,82%), Land Rover Freelander (0,61%) и Jeep Grand Cherokee (0,59%), а также BMW 7-серии (0,51%) и Hyundai Tucson (0,5%).

автопродажи, авторынок, производители, угон
24 ноября 2017
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