Land Rover и Lexus далеко не самые угоняемые автомобили в России

Соотношение числа угнанных кроссоверов к общему количеству застрахованных по КАСКО в компании «АльфаСтрахование» Range Rover Evoque — 1,35%. Владельцы «Эвоков» чаще других становятся жертвами похитителей автомобилей, но речь идет лишь о тех автомобилистах, которые являются клиентами конкретно этой страховой компании.

К примеру, по данным других страховщиков, угонщиков куда больше привлекают Toyota Land Cruiser, Audi Q5 и BMW X5. А согласно полицейской статистике, больше всего переживать стоит владельцам Hyundai Solaris, KIA Rio и Mazda3.

Нужно учитывать, что далеко не все автомобилисты приобретают полисы КАСКО хотя бы потому, что такая покупка влетает в копеечку. И те, кто делает выбор в пользу бюджетных или подержанных машин, попросту не могут себе позволить такое удовольствие. А раз полиса нет — в статистику такие авто не попадают.