Владельцы Toyota столкнулись с эпидемией краж боковых зеркал

Фото: АвтоВзгляд
Если вы думаете, что от краж уличных воришек страдают лишь владельцы дорогостоящих люксовых иномарок, то сильно ошибаетесь. Теперь эпидемия воровства затронула и обладателей менее пафосных машин.
Вячеслав Василенко

Наши искренние соболезнования хозяевам автомобилей популярной японской марки Toyota. Нет, фары головного света, как в случае с Porsche Cayenne и Land Rover Range Rover, у «тойотоводов» не крадут. Миновала их и участь владельцев BMW, которые довольно часто сталкиваются с воровством М-рулей, и как следствие с необходимостью замены разбитых боковых стекол.

Зато обладателям машин из Страны восходящего солнца придется раскошеливаться на другие — и что немаловажно, абсолютно необходимые для безопасности движения аксессуары. Так, в столице и ряде других регионов участились случаи воровства боковых зеркал. Злоумышленники-торопыги вырывают их с мясом, прямо с «лопухами» и разъемами подключения электрообогрева. Более изощренные преступники деликатно вытаскивают из корпусов зеркальные элементы. В последнем случае, как правило, сигнализация не срабатывает, а значит и риск быть пойманным минимизируется. Только вот для собственника машины установка этих элементов в корпус уцелевших наружных зеркал дешевле, увы, не станет. Если, конечно, не заниматься инсталляцией самостоятельно или в гараже у дяди Васи.

  • Фото: АвтоВзгляд
  • Фото: АвтоВзгляд

Под прицелом воришек — бизнес-седан Toyota Camry, а также внедорожники Land Cruiser 100, 200 и Prado. К слову, буквально вчера с «двухсотки» нашего коллеги умельцы ювелирно и аккуратненько сняли зеркала с обеих сторон. А что — неплохой бизнес в тяжелые посткризисные времена.

Судите сами: снятие и установка одного наружного зеркала заднего вида у официального дилера обойдется в 1200 рублей, а замена зеркального элемента — еще в 600 рублей. Плюсуем и умножаем на два: итого — 3 600 вроде бы укрепившихся рублей. Саму стекляшку «официалы» предлагают за 28 500 «деревянных», пару — за 57 000 рублей. Добавляем НДС, и общие затраты вырастают до 70 000 рублей. Кругленькая сумма? Еще бы!

Вот тут-то и приходят на помощь воришки, уже успевшие выложить на «Авито» заветные запчасти под видом деталей с обычной авторазборки. Купить на интернет-барахолке можно и отдельно корпус бокового зеркала, и пресловутый зеркальный элемент, и «лопух» с крепежами в сборе. В среднем за весь комплект с вас попросят 15 000 рублей, около 5000 — за зеркальный элемент и не менее 3000 — за сам корпус. Мы даже не удивимся, если позвонив одному из таких продавцов, вы купите свое же собственное, недавно похищенное зеркало.

Фото: АвтоВзгляд

Впрочем, можно приобрести и совершенно новый товар, который выйдет гораздо дешевле, чем у дилера. Например, наружное зеркало в сборе — в зависимости от модельного года «Крузака» — обойдется от 30 000 до 60 000 рублей, корпус потянет на 5000—7000 целковых, а зеркальный элемент, без которого в машине, как слепому без очков, выудит из кошелька «потерпевшего» не менее 6500 рубликов.

Пожалуй, разработчикам охранных устройств впору придумать какой-нибудь портативный капкан или иную защиту от краж боковых зеркал — денежки польются рекой. По крайней мере, специальные удерживающие кронштейны, не позволяющие злоумышленникам выдернуть фары из «глазниц» Volkswagen Touareg и тому подобных Porsche Cayenne, уже пользуются весьма активным спросом. Во всяком случае, об этом порталу «АвтоВзгляд» сообщили в компании «Цербер-М», выпускающей популярные механические противоугонные устройства Dragon.

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13 декабря 2017
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