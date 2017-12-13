Владельцы Toyota столкнулись с эпидемией краж боковых зеркал

Наши искренние соболезнования хозяевам автомобилей популярной японской марки Toyota. Нет, фары головного света, как в случае с Porsche Cayenne и Land Rover Range Rover, у «тойотоводов» не крадут. Миновала их и участь владельцев BMW, которые довольно часто сталкиваются с воровством М-рулей, и как следствие с необходимостью замены разбитых боковых стекол.
Зато обладателям машин из Страны восходящего солнца придется раскошеливаться на другие — и что немаловажно, абсолютно необходимые для безопасности движения аксессуары. Так, в столице и ряде других регионов участились случаи воровства боковых зеркал. Злоумышленники-торопыги вырывают их с мясом, прямо с «лопухами» и разъемами подключения электрообогрева. Более изощренные преступники деликатно вытаскивают из корпусов зеркальные элементы. В последнем случае, как правило, сигнализация не срабатывает, а значит и риск быть пойманным минимизируется. Только вот для собственника машины установка этих элементов в корпус уцелевших наружных зеркал дешевле, увы, не станет. Если, конечно, не заниматься инсталляцией самостоятельно или в гараже у дяди Васи.