Владельцы Toyota столкнулись с эпидемией краж боковых зеркал

Под прицелом воришек — бизнес-седан Toyota Camry, а также внедорожники Land Cruiser 100, 200 и Prado. К слову, буквально вчера с «двухсотки» нашего коллеги умельцы ювелирно и аккуратненько сняли зеркала с обеих сторон. А что — неплохой бизнес в тяжелые посткризисные времена.

Судите сами: снятие и установка одного наружного зеркала заднего вида у официального дилера обойдется в 1200 рублей, а замена зеркального элемента — еще в 600 рублей. Плюсуем и умножаем на два: итого — 3 600 вроде бы укрепившихся рублей. Саму стекляшку «официалы» предлагают за 28 500 «деревянных», пару — за 57 000 рублей. Добавляем НДС, и общие затраты вырастают до 70 000 рублей. Кругленькая сумма? Еще бы!

Вот тут-то и приходят на помощь воришки, уже успевшие выложить на «Авито» заветные запчасти под видом деталей с обычной авторазборки. Купить на интернет-барахолке можно и отдельно корпус бокового зеркала, и пресловутый зеркальный элемент, и «лопух» с крепежами в сборе. В среднем за весь комплект с вас попросят 15 000 рублей, около 5000 — за зеркальный элемент и не менее 3000 — за сам корпус. Мы даже не удивимся, если позвонив одному из таких продавцов, вы купите свое же собственное, недавно похищенное зеркало.