Как найти угнанный автомобиль по горячим следам

Начало 2018 года выдалось неспокойным для специалистов «Цезарь Сателлит», инспекторов ГИБДД и владельца BMW 5-й серии из Волгоградской области. Хозяин автомобиля был в гостях, а когда вернулся, обнаружил, что у него дома побывали воры. Вместе с сейфом, украшениями и деньгами злоумышленники похитили и ключи с меткой от автомобиля. Все украденное домушники сложили в салон иномарки и попытались скрыться.

К счастью, в BMW была установлена спутниковая сигнализация, и поэтому владелец иномарки обратился в «Цезарь Сателлит». Специалисты запросили сигнал от поискового блока и уже через три минуты получили координаты автомобиля. Машина двигалась по трассе Е40. Эту информацию сотрудники передали полицейским.

Началась погоня, но остановить автомобиль удалось только на посту ГИБДД. Для этого пришлось перекрыть трассу. Задержаны и подозреваемые в краже — двое мужчин 25 и 43 лет.

Напомним, что на сегодняшний день именно спутниковые охранно-поисковые системы являются самыми надежными «противоугонками», хотя эксперты утверждают, что будущее все-таки за биометрическими комплексами, при помощи которых сигнализация «опознает» своего хозяина по биологическим параметрам: отпечаткам пальцев, рисунку радужной оболочки глаза, подделать которые невозможно в принципе.