Автоугонщики массово бегут из Москвы

Причин для сокращения именно этого вида преступлений и именно в этом городе несколько. О них рассказал порталу BFM.ru вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин:

— Во-первых, вводятся в эксплуатацию все новые и новые системы фото-, видеофиксации. Сейчас машину можно отследить практически от подъезда любого дома и до выезда из города. Попасть в объектив камеры стало намного проще, поэтому угонщикам рисковать хочется меньше. Второй момент — это устаревание автомобильного парка. Если в прошлом году средний возраст автомобиля по России составлял 12 лет и семь месяцев, то в этом году уже 13. Спрос же в последние годы падает на новые автомобили, соответственно, парк стареет, и растет число угонов, связанных с последующим разбором автомобилей на запчасти, а количество угонов под заказ или в другие страны, другие регионы постепенно снижается опять же из-за профилактических действий МВД. Это достаточно устойчивая тенденция, ее видно, начиная с 2012 года. Мы подозреваем, если правоохранительные органы продолжат работать столь же эффективно, то мы и в дальнейшем увидим снижение количества угонов.

Конечно, никаких оснований сомневаться в росте профессионализма сотрудников полиции нет. Хотя из объяснений г-на Шапарина следует, что оптимистичная статистика по похищениям машин связана скорее не с их усилиями, а с развитием сети камер фото- и видеофиксации и с кризисом на авторынке. Именно поэтому угонщики передислоцируются в другие крупные города вроде Санкт-Петербурга, где местные власти не так озабочены тотальной «камеризацией» подведомственных территорий. Как следствие, в Питере, Екатеринбурге, Ростове-на-Дону, Казани, Краснодаре — везде наблюдается рост количества угонов.