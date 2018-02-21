Как пропадают машины с полицейских штрафстоянок

Не так давно портал «АвтоВзгляд» рассказывал о случае неправомерного использования машины, которая до закрытия уголовного дела или окончания судебного разбирательства должна была находиться на специальной стоянке в Москве. Однако люксовый BMW X6 там почему-то долго не задержался. Об этом собственник, а по совместительству фигурант дела, по которому его авто проходило в качестве вещественного доказательства, узнал из целой кипы полученных «писем счастья». На момент подачи заявления по факту эксплуатации арестованной машины неустановленными лицами материальный ущерб превысил 30 000 рублей.

Сами полицейские уверяют владельца немецкого кроссовера, что это какая-то ошибка. Только вот штрафы на его имя приходить не перестали даже после обращения к начальнику ГУ МВД России по Москве Якунину А. И., к начальнику управления ГИБДД ГУ МВД России по Москве Коваленко В. В. и к начальнику следственного управления ГУ МВД ЮВАО по Москве Демьянюку В. П. Собственно, как и вразумительного ответа по сложившейся ситуации ни хозяин BMW, ни его адвокат так и не получили. Зато после публикации материала на портале «АвтоВзгляд» правоохранители сами с ними связались, и пообещали оперативно разобраться в этом деле.