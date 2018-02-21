Как пропадают машины с полицейских штрафстоянок

Фото: Кирилл Искольдский
Если вы думаете, что на арестованных, как и на прочих содержащихся на спецстоянках машинах полицейские безнаказанно рассекали лишь в 90-х годах, то сильно ошибаетесь. Подобную практику правоохранители не оставили до сих пор. Только злоупотребляют они своими полномочиями еще более изощренно.
Мирон Горин

Не так давно портал «АвтоВзгляд» рассказывал о случае неправомерного использования машины, которая до закрытия уголовного дела или окончания судебного разбирательства должна была находиться на специальной стоянке в Москве. Однако люксовый BMW X6 там почему-то долго не задержался. Об этом собственник, а по совместительству фигурант дела, по которому его авто проходило в качестве вещественного доказательства, узнал из целой кипы полученных «писем счастья». На момент подачи заявления по факту эксплуатации арестованной машины неустановленными лицами материальный ущерб превысил 30 000 рублей.

Сами полицейские уверяют владельца немецкого кроссовера, что это какая-то ошибка. Только вот штрафы на его имя приходить не перестали даже после обращения к начальнику ГУ МВД России по Москве Якунину А. И., к начальнику управления ГИБДД ГУ МВД России по Москве Коваленко В. В. и к начальнику следственного управления ГУ МВД ЮВАО по Москве Демьянюку В. П. Собственно, как и вразумительного ответа по сложившейся ситуации ни хозяин BMW, ни его адвокат так и не получили. Зато после публикации материала на портале «АвтоВзгляд» правоохранители сами с ними связались, и пообещали оперативно разобраться в этом деле.

Фото: Кирилл Искольдский

А буквально на днях не менее любопытная ситуация произошла в Иркутске, где суд вынес решение по делу о хищении внедорожника Toyota Land Cruiser с территории полицейской спецстоянки. Фемида потребовала от МВД России выплатить владельцу машины без малого 1 000 000 рублей.

Вы не поверите, но попавший на штрафную стоянку по подозрению в подделке номеров на агрегатах автомобиль попросту исчез. Угнали его из отстойника, либо к пропаже приложили руку сами сотрудники правоохранительных органов — остается загадкой. Но возместить ущерб фигуранту уголовного дела в отношении неустановленных лиц, а теперь еще и потерпевшему по схожему делу стражам порядка придется. Хотя они не очень-то хотят.

Как сообщили в пресс-центре ГУ МВД России по Иркутской области, в настоящий момент «заявлены ходатайства о приостановлении исполнения решения суда об удовлетворении исковых требований истца». Иными словами, полицейские намерены обжаловать вердикт в кассационном порядке. Портал «АвтоВзгляд» следит за развитием событий.

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21 февраля 2018
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