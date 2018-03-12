Угонщики продолжают «работать» на парковках торговых центров

Парковки у торговых центров и мегамоллов по-прежнему остаются излюбленным местом «работы» автоворов — по некоторым данным, до 20—25 процентов угонов совершаются именно отсюда. Что, впрочем, понятно — суета, отсутствие должного контроля и беспечность автовладельцев, надолго пропадающих в недрах гипермаркетов — идеальные условия для этого криминального «бизнеса». К тому же для того, чтобы обойти заводскую «противоугноку», угонщикам много времени не требуется.

– Дело в том, — комментирует ситуацию по просьбе портала «АвтоВзгляд» автоэксперт компании «Цезарь Сателлит» Николай Беликов, — что злоумышленники, специализирующиеся на премиальных автомобилях, используют высокотехнологичные способы угона, и в редких случаях им удается обойти даже самую надежную систему защиты. Поэтому особо рисковые иномарки рекомендуется оснащать дополнительным поисковым блоком. В случае с питерским Toyota Land Cruiser 200 именно он помог хозяину избежать крупных потерь, а оперативникам — задержать предполагаемых преступников…

Действительно, японский внедорожник через несколько дней удалось вернуть владельцу. Более того, полиция даже сумела задержать угонщиков. И это несмотря на то, что они успели установить на иномарку подложные номера, изготовить фальшивые документы и всячески путали следы — авто перегоняли по Псковской, Калужской, Тульской областям. Тем не менее, злоумышленники не смогли обмануть спутниковую охранную систему, которая в итоге четко указала местоположение машины.