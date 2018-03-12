Угонщики продолжают «работать» на парковках торговых центров

Очередной случай дерзкого угона дорогой иномарки зафиксирован в Санкт-Петербурге. Автоворы в считанные минуты увели с неохраняемой парковки крупного торгового центра Toyota Land Cruiser 200. По горячим следам полиция машину найти не смогла. Тем не менее, владелец сумел ее вернуть. Как, выяснил портал «АвтоВзгляд».
Михаил Ростарчук

Парковки у торговых центров и мегамоллов по-прежнему остаются излюбленным местом «работы» автоворов — по некоторым данным, до 20—25 процентов угонов совершаются именно отсюда. Что, впрочем, понятно — суета, отсутствие должного контроля и беспечность автовладельцев, надолго пропадающих в недрах гипермаркетов — идеальные условия для этого криминального «бизнеса». К тому же для того, чтобы обойти заводскую «противоугноку», угонщикам много времени не требуется.

– Дело в том, — комментирует ситуацию по просьбе портала «АвтоВзгляд» автоэксперт компании «Цезарь Сателлит» Николай Беликов, — что злоумышленники, специализирующиеся на премиальных автомобилях, используют высокотехнологичные способы угона, и в редких случаях им удается обойти даже самую надежную систему защиты. Поэтому особо рисковые иномарки рекомендуется оснащать дополнительным поисковым блоком. В случае с питерским Toyota Land Cruiser 200 именно он помог хозяину избежать крупных потерь, а оперативникам — задержать предполагаемых преступников…

Действительно, японский внедорожник через несколько дней удалось вернуть владельцу. Более того, полиция даже сумела задержать угонщиков. И это несмотря на то, что они успели установить на иномарку подложные номера, изготовить фальшивые документы и всячески путали следы — авто перегоняли по Псковской, Калужской, Тульской областям. Тем не менее, злоумышленники не смогли обмануть спутниковую охранную систему, которая в итоге четко указала местоположение машины.

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12 марта 2018
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