Почему из Уголовного кодекса исчезнет статья об угоне

Депутат считает, что к автоворам — вне зависимости от их цели при совершении преступления — необходимо применять более суровые наказания. По его мнению, угонщики довольно часто, не успев реализовать украденную машину, но уже попавшись сотрудникам правоохранительных органов, объясняют свой поступок лишь желанием покататься. Иными словами, автомобиль ими якобы похищался без цели сбыта.

В таком случае задержанные идут под суд по ст.166 УК РФ, в то время, как за кражу у нас в законе предусмотрена ст. 158. Зафиксирован факт хищения, а значит и судить злоумышленника следует по соответствующей статье, — уверен депутат.

Стоит добавить, что по информации МВД за минувший год в нашей стране было украдено без малого 43 000 автомобилей, а половину уголовных дел правоохранители завели по более лояльной, нежели «кража», статье 166 УК РФ. Наказание за нарушение ст. 158 предусматривает лишение свободы на срок до 10 лет, за «покататься» же суд дает всего 5 лет.