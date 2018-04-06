Почему редкий угнанный в России автомобиль возвращается к своему владельцу

Увы, но подавляющее число российских автовладельцев не особо заморачиваются с дополнительной защитой своей машины от угона. В лучшем случае они ограничиваются установкой дополнительной односторонней противоугонки, в крайнем случае — двусторонней, то есть с обратной связью. Беда и тех, и других, если коротко, в ограниченном радиусе действия, неустойчивой связи с хозяином авто. Кроме того, такие системы блокируются угонщиками в считанные секунды. И что самое важное — найти с их помощью угнанное авто практически невозможно. Поэтому самой надежной автосигнализацией на сегодняшний день можно считать только спутниковую автосигнализацию. Принцип ее работы основан на обработке сигналов, поступающих от спутниковой системы. В случае угона координаты и направление движения автомобиля сообщаются по GSM сети путем отправки SMS или голосового сообщения диспетчеру или напрямую на мобильный телефон владельца автомобиля. Впрочем, и данный вид сигнализации, несмотря на надежность, на 100% не гарантирует того, что автомобиль не будет открыт злоумышленниками, поскольку при помощи специального оборудования угонщик может заглушить GPS или GSM сигнал. Другое дело, что 99% угнанных машин, оснащенных «космической противоугонкой», рано или поздно возвращаются к своим владельцам.

Любопытен в этой связи опрос, который провел портал «АвтоВзгляд» по заказу одного из ведущих в стране операторов систем безопасности для автомобилей и недвижимости компании «Цезарь Сателлит». Мы поинтересовались у наших читателей, верят ли они в то, что спутниковые противоугонные системы реально защищают машины от угона? Мнения наших пользователей (в опросе приняли участие более 5000 человек) разделились довольно кардинально. Однако почти 40% из них согласились с тем, что именно с помощью спутниковых противоугонок проще всего отыскать машину, если ее все-таки угнали.