Почему редкий угнанный в России автомобиль возвращается к своему владельцу

Скажем больше: по самым оптимистичным данным, находится лишь каждая десятая из ста угнанных машин. Остальные растворяются на авторазборках или в странах дальнего или ближнего зарубежья. А с учетом того, что по КАСКО сегодня страхуется минимальное число транспортных средств, десятки тысяч пострадавших от злоумышленников остаются с носом. И это несмотря на то, что дороги страны буквально усыпаны комплексами фото и видеофиксации и отследить (особенно по горячим следам) перемещения украденного авто труда не составляет. Увы, но это только на первый взгляд. Успешному поиску украденных автомобилей мешают многие факторы: это слишком простая противоугонная система — штатный иммобилайзер, который всегда устанавливается в одних и тех же местах, а также высокая степень подготовки угонщиков — люди в этом «бизнесе» считаются одними из самых технически подкованных, и они постоянно создают новые способы угона, чтобы обойти любую защиту на авто. Иными словами, сегодня сложилась такая ситуация, что предотвратить угон автомобиля (а если уж он случился, то максимально быстро найти авто) может только сам автовладелец, защитив любимую «ласточку» надежной противоугонкой. И это касается не только владельцев дорогих и престижных авто, поскольку сейчас бандиты активно угоняют и популярные бюджетные иномарки типа Hyundai Solaris или KIA Rio. А вообще в 2017 году угонщиков привлекали вазовские модели — с января по декабрь они «позаимствовали» 5756 машин с шильдиками LADA. На втором месте по популярности у грабителей оказалась Toyota — 3797 авто, на третьем — Hyundai (2056 транспортных средств). Замыкают лидерскую пятерку общероссийского рейтинга KIA (1890 машин) и Nissan (1197 авто).
Увы, но подавляющее число российских автовладельцев не особо заморачиваются с дополнительной защитой своей машины от угона. В лучшем случае они ограничиваются установкой дополнительной односторонней противоугонки, в крайнем случае — двусторонней, то есть с обратной связью. Беда и тех, и других, если коротко, в ограниченном радиусе действия, неустойчивой связи с хозяином авто. Кроме того, такие системы блокируются угонщиками в считанные секунды. И что самое важное — найти с их помощью угнанное авто практически невозможно. Поэтому самой надежной автосигнализацией на сегодняшний день можно считать только спутниковую автосигнализацию. Принцип ее работы основан на обработке сигналов, поступающих от спутниковой системы. В случае угона координаты и направление движения автомобиля сообщаются по GSM сети путем отправки SMS или голосового сообщения диспетчеру или напрямую на мобильный телефон владельца автомобиля. Впрочем, и данный вид сигнализации, несмотря на надежность, на 100% не гарантирует того, что автомобиль не будет открыт злоумышленниками, поскольку при помощи специального оборудования угонщик может заглушить GPS или GSM сигнал. Другое дело, что 99% угнанных машин, оснащенных «космической противоугонкой», рано или поздно возвращаются к своим владельцам.
Любопытен в этой связи опрос, который провел портал «АвтоВзгляд» по заказу одного из ведущих в стране операторов систем безопасности для автомобилей и недвижимости компании «Цезарь Сателлит». Мы поинтересовались у наших читателей, верят ли они в то, что спутниковые противоугонные системы реально защищают машины от угона? Мнения наших пользователей (в опросе приняли участие более 5000 человек) разделились довольно кардинально. Однако почти 40% из них согласились с тем, что именно с помощью спутниковых противоугонок проще всего отыскать машину, если ее все-таки угнали.
И тут надо заметить, что вопреки распространенному мнению о дороговизне «космических противоугонок», многие из них, на самом деле, вполне по карману владельцу даже бюджетного авто. Нет, в линейке подобных сигнализаций той же компании «Цезарь Сателлит» имеются и действительно «кусающиеся» модели, однако фирма предлагает и бюджетные устройства, гарантируя, что в случае нештатной ситуации машина, даже уведенная с хозяйского двора, будет найдена. В том числе и потому, что этот оператор использует новейшие спутниковые (ГЛОНАСС/GPS) и мобильные (GSM) технологии, собственные патентованные разработки, располагает развитой мониторинговой инфраструктурой и уникальным технологиями розыска. К тому же компания очень тесно взаимодействует с полицией, что позволяет ей идти на опережение и противостоять современным методам угона. Тут, кстати, можно добавить, что в структуре «Цезарь Сателлит» работает 3 центра безопасности, выполняющих мониторинг тревожных сигналов в режиме 24/7/365, а также имеется самый значительный состав групп быстрого реагирования — более 5000 собственных и партнерских экипажей, готовых выехать по первому сигналу тревоги.
Только в минувшем году количество спасенных сотрудниками компании автомобилей, оснащенных фирменной сигнализацией, составило 1745 штук — именно столько покушений на угон было зафиксировано специалистами. Эти машины угонщики, грубо говоря, просто не смогли похитить. Да и в 2018-м служба безопасности компании не сидит без дела.
- Фото Цезарь Сателлит
- Фото Цезарь Сателлит
Так, в середине марта сотрудники центра мониторинга «Цезарь Сателлит» заметили необычную активность в Балашихе. Угонщики пытались проникнуть в автомобили BMW X6 и Lexus ES с разницей всего в несколько часов. И оба раза остались ни с чем. Первый сигнал о вторжении на пульт дежурному поступил около 5 утра. Автомобиль был взят на контроль, и на место происшествия выехала группа быстрого реагирования. Машина была обнаружена без видимых повреждений. А немногим позже в 10 минутах езды от местоположения первой машины была совершена попытка угона Lexus ES. На этот раз хозяину иномарки повезло меньше: злоумышленники разбили окно водительской двери и попытались найти блок сигнализации. Но и эта попытка, к счастью, не увенчалась успехом для угонщиков. Хозяин автомобиля написал заявление в страховую компанию на возмещение убытков за разбитое стекло, но, если бы не качественно установленная сигнализация, потери могли быть гораздо серьезнее.
А днем позже в подмосковной Шатуре полицейские задержали подозреваемого при попытке угона Honda CR-V. Им оказался житель Орехово-Зуево 1989 года рождения, при котором было обнаружено электронное оборудование, предназначенное для угона автомобилей. Хозяин оставил машину вечером возле дома на неохраняемой парковке. В час ночи на пульт дежурному поступил сигнал о вторжении. Диспетчер созвонился с владельцем и выяснил, что тот не находится рядом с машиной, но видит из окна, что кто-то сидит на переднем сиденье авто. Диспетчер предупредил, что не нужно пытаться самостоятельно задерживать подозреваемого, и незамедлительно передал информацию местным полицейским. В течение 5 минут экипаж прибыл на место происшествия, что позволило застать предполагаемого преступника врасплох.
- В последнее время из-за увеличившегося количества камер видеонаблюдения в Москве при всех огрехах в их работе, угонщики стали «перетекать» в Подмосковье, — прокомментировал по просьбе портала «АвтоВзгляд» эти неудавшиеся угоны эксперт компании «Цезарь Сателлит» Николай Беликов. — Что вполне логично: зачем им лезть под камеры, когда можно проехать несколько километров и выбрать «жертву» в менее контролируемом районе. В связи с этим мы советуем владельцам рисковых иномарок тщательно оберегать свой автомобиль с помощью многоступенчатой системы защиты и обязательно оснащать машину дополнительным автономным поисковым блоком…
И остается добавить, что по мнению экспертов «Цезарь Сателлит» в зоне риска сегодня находятся владельцы машин таких марок, как Toyota, Mazda, Lexus, Land Rover, BMW, Honda, Mercedes, Infiniti, Hyundai, Mitsubishi. А если говорить о самых угоноопасных районах Москвы, то это ЮЗАО — 9%, ЗАО и САО (7%) и СЗАО (6%).