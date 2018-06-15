Разгромлена очередная бандитская мастерская по перебивке номеров на угнанных авто

Во Всеволожске обнаружен еще один цех по перебивке номеров на угнанных автомобилях. Любопытно, что на криминальный автосервис удалось выйти в ходе операции по поиску похищенной в Петербурге Toyota Camry. Автомобиль 2017 года выпуска угнали с парковки жилого дома на улице Тамбасова. А нашли только благодаря сработавшему поисковому блоку, установленному в машине компанией «Цезарь Сателлит». И хотя устройство сработало только через несколько дней после угона, факт для остается фактом — местонахождение иномарки было определено. Она располагалась на закрытой территории во Всеволожске — недалеко от ж/д станции «Мельничный ручей».

На момент обнаружения Toyota Camry уже успела «получить» поддельный регистрационный номер, также на ней был перебит VIN-номер и заменены стекла (это было необходимо сделать, так как при похищении машины угонщики разбили водительское стекло, а на других стеклах владелец ранее нанес гравировку с указанием VIN-номера).