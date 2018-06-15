Разгромлена очередная бандитская мастерская по перебивке номеров на угнанных авто

Всеволожский район Ленинградской области по-прежнему остается одним из главных опорных пунктов угонщиков в России. И месяца не проходит, чтобы не становилось известно о раскрытии очередной бандитской малины. И вот новые вести с криминальных полей.
Во Всеволожске обнаружен еще один цех по перебивке номеров на угнанных автомобилях. Любопытно, что на криминальный автосервис удалось выйти в ходе операции по поиску похищенной в Петербурге Toyota Camry. Автомобиль 2017 года выпуска угнали с парковки жилого дома на улице Тамбасова. А нашли только благодаря сработавшему поисковому блоку, установленному в машине компанией «Цезарь Сателлит». И хотя устройство сработало только через несколько дней после угона, факт для остается фактом — местонахождение иномарки было определено. Она располагалась на закрытой территории во Всеволожске — недалеко от ж/д станции «Мельничный ручей».
На момент обнаружения Toyota Camry уже успела «получить» поддельный регистрационный номер, также на ней был перебит VIN-номер и заменены стекла (это было необходимо сделать, так как при похищении машины угонщики разбили водительское стекло, а на других стеклах владелец ранее нанес гравировку с указанием VIN-номера).
На территории автосервиса располагались и другие автомобили, в отношении которых сейчас проводится проверка. Кроме того, здесь производился распил похищенных машин на запчасти — об этом свидетельствовали обнаруженные многочисленные детали автомобилей. Сотрудниками полиции был задержан гражданин Узбекистана, находившийся в цеху.
– В ходе проверки удалось установить, что на похищенной машине были установлены государственные номера аналогичного автомобиля, который зарегистрирован в Москве, — рассказал порталу «АвтоВзгляд» руководитель петербургского филиала «Цезарь Сателлит» Василий Курсин. — Скорее всего, Camry готовили для перепродажи в одну из стран ближнего зарубежья, используя копии документов на оригинальный автомобиль. Возможно, машину собирались перегнать как раз в Узбекистан — в этой стране довольно сложно вернуть автомобиль, который находится в угоне, если его уже продали местному жителю. Кстати сказать, на продаже автомобиля угонщики могли заработать до 2 млн рублей.