В Москве установят сотни камер нового типа

400 новых специализированных камер, замаскированных под обычные комплексы автоматической фиксации нарушений ПДД, должны появиться в Москве в ближайшее время. Судя по информации в СМИ, они создадут сеть, предназначенную для обнаружения угнанных автомобилей. На создание такой системы ЦОДД столицы выделил 335 млн. рублей.

Скорее всего, эти новые камеры станут частью полицейской системы поиска машин «Паутина», о существовании которой на улицах столицы стало известно около пяти лет назад. Сейчас к ней подключены практически все имеющиеся сейчас на дорогах города комплексы автоматической фиксации, каковых насчитывается более полутора тысяч.

Напомним, до конца этого года московский ЦОДД намерен нарастить численность автоматической фиксации на 740 штук. По окончании этого проекта в Москве будет насчитываться около 2500 штрафующих камер.