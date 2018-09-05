Каким оборудованием пользуются автоугонщики

В ходе успешной операции здесь нашли угнанные Lexus RX 350, KIA Rio и Ford Focus. А чуть позже в расположенном неподалеку криминальном отстойнике обнаружили и Toyota Land Cruiser 200. Все машины были похищены в течение августа. Но на этом счастье правоохранителей не закончилось.

В подпольном цеху они изъяли микроавтобус Ford Transit, использовавшийся злоумышленниками при угонах, набор оборудования, предназначенного для хищения автомобилей, в том числе станок с программным управлением для нанесения VIN-номеров автомобилей (а также металлические пластины с нанесенными номерами); мощный подавитель сигнала GSM с комплектом оборудования для обеспечения бесперебойного питания и госномера от других похищенных автомобилей и документы для легализации транспортных средств.