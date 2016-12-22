Одним из первых рынков для обновленного Ford EcoSport станет Бразилия

Впрочем, отличия в основном касаются разнообразных «летних» опций, в нашей стране невостребованных. И наооборот — в модификации для бразильского рынка отсутсвует так называемый зимний пакет. Внешне же обновленный кроссовер и для нашего, и для латиноамерианского рынка ничем не отличается. Другое дело — моторная гамма. В России машина предлагается с двигателями объемом 1,6 и 2 литра, в Бразилии же место первого займет силовой агрегат объемом 1,5 л. Между тем, в США автомобиль будет доступен и с 1-литровым мотором EcoBoost. Кстати, и российская, и бразильская версии машины, в отличии от американской, имеют запасное колесо на двери багажника.

Напомним, что обновленный EcoSport получил новейшую мультимедийную систему с 8-дюймовым экраном, которая, в том числе, поддерживает приложения Apple CarPlay и Android Auto.