Японская Toyota представила автобус Coaster четвертого поколения

Концерн Toyota презентовал публике очередное поколение своего автобуса малого класса Toyota Coaster. Продажи новинки стартуют в январе на японском рынке. Новая машина построена с учетом всех современных требований безопасности. Цена автобуса должна составить 5 940 000 иен, что соответствует примерно 3 100 000 рублям. У обновленной модели появились системы стабилизации, ремни безопасности с преднатяжителями, подушки безопасности. В силовом каркасе новинки используется высокопрочная сталь. На данный Toyota Motor Corporation реализует модель Coaster на рынках более чем 100 государств.