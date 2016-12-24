Toyota Hilux — самый востребованный пикап на вторичном рынке

В ноябре в России на «вторичке» было продано 734 пикапа Toyota Hilux, что ниже уровня прошлого года на 8%. За «Тойотой» следует Mitsubishi L200, разошедшийся тирахом в 658 единиц, и это на 8,7% меньше, чем в 2015-м.

Точно такая же расстановка среди лидеров характерна и для рынка новых пикапов. Здесь опять побеждает Hilux — за ноябрь продано 833 пикапа, или на 9,9% меньше, чем в этом же месяце годом ранее. Вторую строчку занимает L200 — 663 проданных машины и -8,4%.

Тридцатипроцентный рост показал Volkswagen Amarok, предпочтение которому отдали 213 человек. К сожалению, этой превосходной машине пока далеко до японских конкурентов.

В целом объем продаж пикапов в ноябре составил 4086 штук, что на 9,6% ниже результата прошлого года.