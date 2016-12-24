В Лефортовском тоннеле в Москве произошло ДТП с жертвами, а на КАД в Питере пострадало 10 машин

По предварительным данным, из четырех седоков иномарки сильнее всех пострадала одна девушка, которую зажало в салоне машины. Отсюда ее извлекли дорожники, не дожидаясь приезда скорой. И ее, и еще одного пострадавшего госпитализировали с серьезными травмами, сообщает life.ru.

А ближе к утру, примерно в 9.50, сообщает издание, случилась массовая авария на внешнем кольце КАД (на участке 71−72 км) в Санкт-Петербурге. В ДТП «приняли участие» более 10 автомобилей, практически полностью перегородивших дорогу. Долгое время оставалась рабочей только средняя полоса. В итоге сильные заторы возникли на Дачном проспекте в сторону КАД и затруднено движение по Кольцевой автодороге в сторону Пулковского шоссе.