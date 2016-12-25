Renault создаст доступный электромобиль

Фото: Renault
Представители компании Renault, видимо, считают, что популярности электромобилей вредит их высокая цена. Поэтому они собираются разработать недорогой электрокар.

Эдуард Раскин

Еще по время показа публике концепта Kwid на Международном автосалоне, который прошел в индийском городе Нью-Дели, представители Renault сообщили, что подумывают о том, чтобы выпустить на его базе новый электрокар. Теперь они готовятся перейти от слов к делу. Главной отличительной особенностию автомобиля станет его цена, которую планируется удержать в пределах 8000 долларов. Для экологически чистых автомобилей любой категории это цифры весьма невысокие.

Напомним, что французской компании за четыре года продаж в Европе удалось реализовать около 100 000 электрокаров — четверть от всего европейского рынка таких машин.

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25 декабря 2016
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