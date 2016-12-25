Renault создаст доступный электромобиль

Еще по время показа публике концепта Kwid на Международном автосалоне, который прошел в индийском городе Нью-Дели, представители Renault сообщили, что подумывают о том, чтобы выпустить на его базе новый электрокар. Теперь они готовятся перейти от слов к делу. Главной отличительной особенностию автомобиля станет его цена, которую планируется удержать в пределах 8000 долларов. Для экологически чистых автомобилей любой категории это цифры весьма невысокие.

Напомним, что французской компании за четыре года продаж в Европе удалось реализовать около 100 000 электрокаров — четверть от всего европейского рынка таких машин.