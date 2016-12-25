В Новосибирске на обледеневшей дороге столкнулось более 20 авто

Причиной аварии, кроме резкого снижения видимости в условиях сильной метели, очевидцы уже назвали обледенение дорожного полотна. Что говорит о том, что дорожные службы области не уделили должного внимания противогололедной обработке местных трасс. Напомним, что по вине дорожников в стране происходит более трети от всех ДТП. При этом если на федеральных трассах число дороэных инцидентов неуклонно снижается, то на региональных только растет.