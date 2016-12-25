В Новосибирске на обледеневшей дороге столкнулось более 20 авто

Фото WallCars.net
51-й километр так называемого Северного объезда Новосибирска стал ловушкой для нескольких десятков машин. По сообщению ГУ МВД по Новосибирской области здесь столкнулись около 20 автомобилей.

Михаил Ростарчук

Причиной аварии, кроме резкого снижения видимости в условиях сильной метели, очевидцы уже назвали обледенение дорожного полотна. Что говорит о том, что дорожные службы области не уделили должного внимания противогололедной обработке местных трасс. Напомним, что по вине дорожников в стране происходит более трети от всех ДТП. При этом если на федеральных трассах число дороэных инцидентов неуклонно снижается, то на региональных только растет.

безопасность дорожного движения, авария, ДТП
25 декабря 2016
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