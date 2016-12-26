Geely обновила кроссовер NL-3 для России

Под стать современным трендам китайцы установили в авто мультимедийно-навигационный комплекс с многоцветной тачскрин-панелью. Только не факт, что он достанется российским потребителям — кроссовер в дореформенной версии вот-вот пропишется на белорусском предприятии «БелДжи», и на наш рынок поступит с прежним интерфейсом.

Причем произойдет это не раньше середины года, а уж когда к нам приедет авто с обновленной мультимедиа — большой вопрос. Что говорить, если на сегодняшний день китайцы даже не определились с названием, под которым серийная модель будет продаваться на рынке СНГ.