Geely обновила кроссовер NL-3 для России

Китайские СМИ распространили фотографии обновленного кроссовера Geely Boyue, который в России был представлен под кодовым названием NL-3. Правда, ничего, кроме новой мультимедиа в машине не появилось.

Мирон Горин

Под стать современным трендам китайцы установили в авто мультимедийно-навигационный комплекс с многоцветной тачскрин-панелью. Только не факт, что он достанется российским потребителям — кроссовер в дореформенной версии вот-вот пропишется на белорусском предприятии «БелДжи», и на наш рынок поступит с прежним интерфейсом.

Причем произойдет это не раньше середины года, а уж когда к нам приедет авто с обновленной мультимедиа — большой вопрос. Что говорить, если на сегодняшний день китайцы даже не определились с названием, под которым серийная модель будет продаваться на рынке СНГ.

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26 декабря 2016
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