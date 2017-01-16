Производство «зеленых» автомобилей в Китае вырастет в 4 раза

Помимо разработки новых моделей автомобилей, планируется модернизировать и существующие заправочные станции — установить аппаратуру для подзарядки электрокаров. Решение экологической проблемы является одной из ключевых задач государства, ведь на сегодняшний день уровень загрязнения окружающей среды в Поднебесной находится на критической отметке.
Китайские автомобильные компании намерены значительно увеличить производство транспортных средств, работающих на альтернативных источниках энергии. Как сообщил министр промышленности КНР Мяо Вэем, в ближайшие три года будет выпущено около двух миллионов таких машин, в основном гибриды и электрокары.