Лента новостей Производство «зеленых» автомобилей в Китае вырастет в 4 раза

Китайские автомобильные компании намерены значительно увеличить производство транспортных средств, работающих на альтернативных источниках энергии. Как сообщил министр промышленности КНР Мяо Вэем, в ближайшие три года будет выпущено около двух миллионов таких машин, в основном гибриды и электрокары.