Стало известно имя нового субкомпактного кроссовера от KIA

Напомним, что донором для нового корейского SUV станет продающийся в Китае KIA KX3, в свою очередь построенный на узлах и агрегатах Hyundai Creta. А «Крета», если кто не знает, позаимствовала их у Hyundai ix25. И хотя никаких официальных данных относительно технических характеристик нового «паркетника» пока не представлено, автомобиль, по мнению экспертов, будет вооружен силовыми агрегатами объемом 1,4, 1,6 и 2 литра. Некоторое время назад в западные СМИ «просочилась» информация, что KIA запатентовала название «Stronic». Вероятнее всего, именно под таким именем новый кроссовер и появится в модельном ряду бренда.